В Петербурге прошел концерт "Реквием памяти" в рамках проекта "Бессмертный оркестр"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Концерт "Реквием памяти" дал Петербурге Российский роговой оркестр, приурочив эту акцию к дате начала Великой Отечественной войны. Выступление музыкантов прошло в пятницу в Памятном зале Монумента героическим защитникам Ленинграда, сообщает корреспондент ТАСС.

Программа подготовлена в рамках проекта "Бессмертный оркестр", инициатором которой выступил художественный руководитель коллектива Сергей Поляничко. Она посвящена памяти музыкантов Государственного духового оркестра СССР (ГДО), которые в октябре 1941 года в полном составе погибли в огненном "котле" под Вязьмой.

"Подвиг наших коллег несправедливо забыт. Мы хотим узнать имена всех музыкантов и возродить память о погибших артистах оркестра-героя. Проект призван вспомнить защитников Отечества и посвящен памяти деятелей культуры, погибших на полях сражений", - сказал Поляничко. По его словам, уже начат поиск архивов, которые относятся к ГДО СССР. В сотрудничестве с партнерами и потомками музыкантов оркестра разыскиваются кадровые и бухгалтерские бумаги, фотографии, афиши, музыкальные записи.

Как сообщил музыкант, в этом году проект "Бессмертный оркестр" впервые стал международным. По взаимной договоренности духовые оркестры России и Белоруссии дали концерты одновременно в разных городах: Российский роговой оркестр - в Петербурге, а оркестр Брестской военной комендатуры - в Бресте.

Проект "Бессмертный полк" - победитель конкурса Фонда президентских грантов (2017-2018). В январе этого года выступлением в Петербурге Российский роговой оркестр открыл тур Памяти по городам России.