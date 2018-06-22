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В Воронежской области построят крупный мясоперерабатывающий завод

В стране
22 июня, 16:32 UTC+3 ВОРОНЕЖ ВОРОНЕЖ 22, июня. /ТАСС

Реализация проекта позволит создать более тысячи новых рабочих мест

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ВОРОНЕЖ, 22 июня. /ТАСС/. Группа компаний "Агроэко" начнет в Павловске Воронежской области строительство мясоперерабатывающего завода с инвестициями 14,5 млрд рублей в апреле 2019 года. Об этом в пятницу рассказал ТАСС глава города Вячеслав Щербаков.

"Группа компаний "Агроэко" станет якорным резидентом территории опережающего социально-экономического развития "Павловск", будет реализован проект завода по переработке свинины с инвестициями 14,5 млрд рублей, из которых 1 млрд 150 млн они получают через Фонд развития моногородов на развитие инженерных коммуникаций: газ, вода, связь, дороги. Завод начнут строить в апреле 2019 года, выход на полную мощность запланирован в течение трех лет - в 2021 году", - сказал Щербаков.

Он добавил, что реализация проекта создаст в Павловске 1,1 тыс. рабочих мест. "Это для Павловска - революция, мы столько людей с соответствующей квалификацией и не наберем, значит, будут приглашенные специалисты с семьями. Значит, надо будет строить детские сады, еще школу, увеличивать число койко-мест в больнице. Это социальная революция будет", - рассказал Щербаков, подчеркнув, что в городе проживают 25 тыс. человек, из них 14 тыс. - трудоспособные.

Территорию опережающего социально-экономического развития создали в Павловске Воронежской области 16 марта 2018 года. Сейчас в регионе реализуется дорожная карта по оформлению льгот для потенциальных резидентов. "ТОСЭР начнет работать в августе, когда будут выполнены все условия для получения льгот резидентами", - уточнил Щербаков.

Ранее сообщалось, что группа компаний "Агроэко" приступит к строительству завода мощностью переработки 1,2 млн голов в год с инвестициями 10 млрд рублей в Павловске в 2018 году. Реализация проекта завершит создание в регионе третьего агропромышленного кластера - по производству свинины. В Воронежской области уже функционируют два кластера: молочный и по производству говядины.

Об "Агроэко"

"Агроэко" является крупнейшей группой компаний в регионе по свиноводству, занимает более 60% рынка производства свинины в области и 2,3% российского рынка. Ее инвестпроект по созданию современного свиноводческого кластера из десяти свинокомплексов и завода реализуется в рамках "Программы развития сельского хозяйства на территории Воронежской области на 2013-2020 годы". "Агроэко" имеет в Воронежской области более 20 производственных площадок, в том числе свинокомплексы, элеватор на 155 тыс. тонн единовременного хранения зерна, комбикормовый завод мощностью 360 тыс. тонн, селекционный генетический центр и другие. Группа компаний ежегодно производит 90 тыс. тонн свинины в живом весе, а в 2018 году планирует выйти на уровень 150 тыс. тонн в год.

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