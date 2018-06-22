В День памяти и скорби в городах ЦФО перезахоронили героев и поставили спектакли о войне

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Личности некоторых ранее неизвестных героев Великой Отечественной войны установили в регионах Центрального федерального округа (ЦФО). В День памяти и скорби, 22 июня, их останки перезахоронили в братских могилах, а также установили мемориальные плиты, передают корреспонденты ТАСС.

В ночь на 22 июня 1941 года немецко-фашистские войска перешли границу Советского Союза, Великая Отечественная война продолжалась 1418 дней. Общие безвозвратные потери СССР составили около 27 млн человек, из которых 18 млн приходилось на гражданское население, а около 8,7 млн - на вооруженные силы. В концлагерях были убиты и замучены 4 млн советских граждан, в плену погибли более 2 млн из 4,5 млн советских военнослужащих. 22 июня объявили Днем памяти и скорби в 1996 году.

Перезахоронение останков

В Воронеже в братской могиле № 6 на территории Музея-диорамы перезахоронили останки директора Воронежского авиазавода № 18 Матвея Шенкмана, обнаруженные уральскими поисковиками. Нижнетагильское объединение "Соболь" в ходе поисковой экспедиции обнаружило останки шести человек на склоне горы Оборотная в районе Нижнего Тагила, где 12 мая 1942 года потерпел крушение самолет Ли-2. На месте падения самолета нашли также орден Ленина. По номеру награды поисковики установили, что он принадлежал директору Воронежского авиазавода, при котором в начале войны завод эвакуировали в Куйбышев (нынешнюю Самару) и наладили в там выпуск самолетов Ли-2.

"Согласно архивным записям, награду вручили генерал-майору инженерно-технической службы, директору Воронежского авиационного завода № 18 Матвею Шенкману. Завод был эвакуирован из Воронежа в Куйбышев, а его директор 12 мая 1942 года летел из Куйбышева на оборонное предприятие в Нижний Тагил. По неизвестной причине самолет врезался в гору на высоте 650 м", - рассказали поисковики. В той же братской могиле перезахоронили еще 29 неизвестных защитников Воронежа, останки которых обнаружены в ходе поисковых экспедиций группой Воронежского историко-патриотического поискового объединения "Дон".

В Смоленске на территории Вязовеньковского захоронения состоялась торжественная церемония открытия мемориальных плит, на которых увековечены имена тысячи узников Смоленского еврейского гетто, расстрелянных 15 июля 1942 года. Согласно архивным данным, возле деревни Магалинщина на опушке Вязовеньковской рощи гитлеровцы расстреляли 2,5 тыс. человек. За годы оккупации Смоленщины нацисты создали 15 еврейских гетто, в которых уничтожили более 18 тыс. человек. "Мы должны помнить о них, чтобы не допустить повторения подобного варварства, чтобы наши дети жили в мире без войн, без националистических идей и экстремистских настроений", - сказал на церемонии открытия заместитель губернатора Константин Никонов.

В школе № 7 в Мичуринске Тамбовской области установили памятный знак землякам-узникам фашистского концлагеря Берген-Бельзен. Накануне 9 мая такой же знак установили в Германии на месте этого лагеря в рамках программы "Мы пишем ваши имена" за счет президентского гранта. "В ноябре 2017 года областное поисковое движение получило президентский грант - более 3 млн рублей - на реализацию этого проекта. Часть денег была потрачена на установку памятного знака тамбовчанам-узникам концлагеря в Германии, на котором написано: "Там, где память, смерти нет" и "Тамбовщина помнит своих сыновей". Знак представляет из себя стелу с летящими журавлями как символ поискового движения", - пояснила директор школы Елена Рыбальченко.

В Курской области открыли мемориальный комплекс, посвященный морякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, а также трагически погибшим на линкоре "Новороссийск" в 1955 году.

Свеча памяти

В четверг, 21 июня, в регионах ЦФО также прошла всероссийская акция "Свеча памяти". В Туле, по данным пресс-службы правительства региона, в ней приняли участие около 2 тыс. человек. В Брянске организовали дополнительные ночные рейсы к Кургану Бессмертия, где проходили основные мероприятия. На маршруты вывели 10 троллейбусов.

В Ярославле прошел спектакль "Голоса войны". Его поставили студенты Ярославского театрального института на основе писем фронтовиков, стихотворений советских поэтов и песен военных лет.

"Хотелось бы отметить, что представители молодого поколения стремятся знать историю, понимать события прошлого. Ни одна семья не осталась в стороне, были огромные потери", - сказал ТАСС заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Максим Цветков.