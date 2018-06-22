Власти Ставрополья прогнозируют снижение объема урожая зерновых из-за засухи

СТАВРОПОЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Почвенная засуха в восточных районах Ставрополья может привести к снижению объема урожая зерновых в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба губернатора края по итогам селекторного совещания с участием глав регионов по подготовке к уборке урожая.

"На Ставрополье обмолочено более 80 тыс. га, средняя урожайность 38 центнеров с гектара. Собрано более 300 тыс. тонн зерна... Среди рисков, способных повлиять на ход уборочных работ, глава края отметил почвенную засуху на востоке края. При неблагоприятном сценарии урожай Ставрополья может быть меньше, чем в прошлом году", - уточняется в сообщении.

Как сообщалось, ранее эксперты прогнозировали также снижение средней урожайности зерновых в регионе. По данным "Северо-Кавказского федерального научного аграрного центра", по состоянию на конец мая состояние посевов озимых позволяло рассчитывать на урожайность около 35-37 центнеров с гектара. По данным министерства сельского хозяйства края, в 2017 году урожайность зерновых на Ставрополье превышала 40 центнеров с гектара.

Во время селекторного совещания глава региона Владимир Владимиров также попросил продлить действие введенной в 2016 году "нулевой" экспортной пошлины на зерно. "С 1 июля этого года ее действие прекращается. Просим продлить на новый период, чтобы поддержать экономику хозяйств", - цитирует пресс-служба губернатора.

Как сообщалось, весенняя посевная кампания началась в Ставропольском крае в конце марта, работы проведены на площади более 980 тыс. га. Осенью 2017 года озимыми культурами в регионе было засеяно 1,9 млн га земель. В 2017 году на Ставрополье собрали 9,3 млн тонн зерна, в 2016 году - 9,2 млн тонн. Уборочная кампания 2018 года стартовала в регионе в середине июня.