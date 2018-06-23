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Спортивный комплекс, в котором можно будет заниматься бесплатно, появится во Владикавказе

В стране
23 июня, 16:09 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 23, июня. /ТАСС

На строительство комплекса выделят более 100 млн рублей

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ВЛАДИКАВКАЗ, 23 июня. /ТАСС/. Новый спортивный комплекс, на создание которого направлено 100 млн рублей, появится во Владикавказе к началу сентября. Как сообщили ТАСС в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии, в нем можно будет бесплатно заниматься спортом.

"Благодаря спорткомплексу появится возможность бесплатно заниматься волейболом, баскетболом, гандболом. В нем разместится также поле для мини-футбола, беговая дорожка, сектор для прыжков в длину, тренажеры. Это станем хорошим подспорьем для развития различных видов спорта, а также приобщения горожан к здоровому образу жизни", - сказал собеседник агентства.

Спортивный комплекс строится на набережной Владикавказа по госпрограмме "Развитие физкультуры и спорта". На эти цели из федерального и республиканского бюджетов направлено более 100 млн рублей.

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