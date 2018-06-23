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Карнавальное шествие "Царскосельский фестиваль" в Петербурге собрало более 1 тыс. человек

В стране
23 июня, 19:20 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 23, июня. /ТАСС

В ходе фестиваля провели представление театра ходулистов "Бамбола" и конкурс карнавального костюма

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Более 1 тыс. человек в субботу приняли участие в карнавальном шествии "Царскосельский мундиаль" в честь дня города Пушкин, который входит в состав Санкт-Петербурга. Об этом ТАСС сообщили организаторы мероприятия.

"В эти выходные 23-24 июня в городе Пушкин, который ранее носил название Царское село, проходит карнавал в честь основания города "Царскосельский мундиаль". Сегодня только в карнавальном шествии приняло участие более 1 тыс. человек", - сказал собеседник агентства.

В рамках фестиваля также состоялось представление театра ходулистов "Бамбола", выступление команды чирлидеров, конкурс карнавального костюма, спортивное шоу "Футбольный фристайл" и другие мероприятия. Завершится первый день карнавала концертом группы "Ласковый май" и праздничным фейерверком.

В субботу в городе, названном в честь русского поэта, пройдет танцевально-спортивный флешмоб, барабанное шоу, горожанам и гостям города также предоставят возможность разгадать загадки квеста про Царское село.

Днем основания города Пушкин (Царское село) считается 24 июня (5 июля) 1710 года, когда российский император Петр I подарил своей будущей жене Екатерине Алексеевне Сарскую мызу, находящуюся в 25 км от Санкт-Петербурга. В Царскосельском лицее учился русский поэт Александр Пушкин и другие известные деятели XIX века.

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