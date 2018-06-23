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В Вольске под Саратовом открылся исторический парк, отражающий этапы развития города

В стране
23 июня, 19:29 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ 23, июня. /ТАСС

Председатель Госдумы отметил, что парк создали с учетом пожеланий местных жителей

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САРАТОВ, 23 июня. /ТАСС/. Исторический парк, в котором отражаются этапы развития города, создан в городе Вольске Саратовской области. Проект реконструкции парка реализовали как личный благотворительный проект спикера Госдумы Вячеслава Володина, который в субботу принял участие в открытии парка.

После реконструкции в парке появилось несколько тематических площадок. Центральной части парка возвращен старинный облик: установлен бронзовый памятник основателю парка, купцу-меценату Петру Сапожникову, воссоздана старинная ротонда, появилась расписная панорамная каменная стена с историческими сюжетами развития города.

В советской части парка установили боевую технику времен Великой Отечественной войны. В современной зоне парка появились несколько арт-объектов, один из них - макет Эйфелевой башни. Кроме того, парк украшен розариями и цветочными клумбами. Для любителей активного образа жизни на стадионе оборудованы площадки для занятий спортом: футбольное поле с трибунами на 150 мест, уличные тренажеры, теннисный корт, площадка для воркаута, современный детский игровой комплекс с аттракционами, построена танцевальная площадка.

"Главное, чтобы все жители были довольны парком. Мы постарались сделать его культурно-историческим, воссозданы достопримечательности разных лет, представлена современность. С учетом пожеланий жителей удалось создать единое пространство, наполненное новыми объектами", - сказал Володин в ходе церемонии открытия. По его словам, преображение Вольска продолжится, планируется реконструкция набережной Волги и строительство пляжа.

"Тогда историческая центральная часть Вольска приобретет совсем другое лицо", - сказал Вячеслав Володин. Он был избран в Госдуму седьмого созыва от региональной группы, в которую входила Саратовская область.

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