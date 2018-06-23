Более 400 атлетов зарегистрировались для участия в фестивале уличных культур в Ставрополе

СТАВРОПОЛЬ, 23 июня. /ТАСС/. Более 470 атлетов из разных регионов России зарегистрировались для участия в пятом Всероссийском фестивале уличных культур в Ставрополе. Об этом сообщил ТАСС один из организаторов фестиваля "MIXBattle" Валентин Работенко.

Местом проведения фестиваля 27 июня станет одна из центральных площадей города, где создадут две сцены, установят три площадки для турниров, там же будут работать альтернативные площадки, зона уличных танцев, выставка ретроавтомобилей. Проект является победителем краевого конкурса социальных проектов некоммерческих организаций.

"Сейчас на отборы подали заявки более 470 атлетов, участниками финалов в трех уличных дисциплинах будут только 24 человека. Но молодежь часто подает заявки в последний день, так что заявок может быть и больше. Что касается зрителей, то в прошлом году у нас их было порядка 20 тыс. человек, в этом году предполагаем порядка 30 тыс. зрителей", - сказал Работенко.

Заявки подали участники более чем из 40 городов. Соревнования включает три дисциплины: преодоление городских препятствий, уличная гимнастика и спортивное движение с элементами боевых искусств и акробатики.

Еще несколько участников будут преодолевать полосу препятствий, выстроенную из ретроавтомобилей. Организаторы планируют установить рекорд страны по перепрыгиванию ряда из пяти машин. "Мы сейчас составляем регламент. Это будет преодоление 30-метровой полосы с прыжками через раритетные автомобили - Шевроле Импала, Феррари: человек будет бежать по этой дистанции, перепрыгивая через машины", - сказал он.