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Ледокол "Михаил Сомов" после капремонта оправился в Арктику с грузом для 40 метеостанций

В стране
23 июня, 21:04 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 23, июня. /ТАСС

На борту судна находятся гидрологи Северного УГМС, а также орнитолог и группа историков, которые будут работать на Земле Франца-Иосифа

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АРХАНГЕЛЬСК, 23 июня. /ТАСС/. Около 40 метеостанций Белого, Баренцева и Карского морей обеспечат грузами и новым оборудованием в ходе рейса научно-экспедиционного судна "Михаил Сомов", который начался в субботу и продлится до конца августа. Об этом ТАСС сообщил и.о. начальника Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Северного УГМС) Роман Ершов.

"Михаил Сомов" вышел в первый в этом году рейс, он пройдет по Белому, Баренцеву и Карскому морям и обеспечит снабжение около 40 труднодоступных метеостанций. В Архангельск судно вернется в 20-х числах августа. На борту также находится несколько экспедиций: это гидрологи Северного УГМС, орнитолог и группа историков, которые будут работать на Земле Франца-Иосифа", - сказал ТАСС Ершов.

По его словам, крайней северной точкой маршрута судна будет остров Рудольфа Земли Франца-Иосифа, который является самым северным островом России.

Как отметили в Северном УГМС, "Михаил Сомов" направился в первый рейс после капитального ремонта. "Был выполнен полный капитальный ремонт, полностью перебран двигатель", - сказали в Севгидромете.

Судно построено в 1975 году, известность получило после дрейфа в Антарктике в 1985 году в течение 133 дней. На основе этих событий был снят художественный фильм "Ледокол".

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