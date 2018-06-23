Ледокол "Михаил Сомов" после капремонта оправился в Арктику с грузом для 40 метеостанций

АРХАНГЕЛЬСК, 23 июня. /ТАСС/. Около 40 метеостанций Белого, Баренцева и Карского морей обеспечат грузами и новым оборудованием в ходе рейса научно-экспедиционного судна "Михаил Сомов", который начался в субботу и продлится до конца августа. Об этом ТАСС сообщил и.о. начальника Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Северного УГМС) Роман Ершов.

"Михаил Сомов" вышел в первый в этом году рейс, он пройдет по Белому, Баренцеву и Карскому морям и обеспечит снабжение около 40 труднодоступных метеостанций. В Архангельск судно вернется в 20-х числах августа. На борту также находится несколько экспедиций: это гидрологи Северного УГМС, орнитолог и группа историков, которые будут работать на Земле Франца-Иосифа", - сказал ТАСС Ершов.

По его словам, крайней северной точкой маршрута судна будет остров Рудольфа Земли Франца-Иосифа, который является самым северным островом России.

Как отметили в Северном УГМС, "Михаил Сомов" направился в первый рейс после капитального ремонта. "Был выполнен полный капитальный ремонт, полностью перебран двигатель", - сказали в Севгидромете.

Судно построено в 1975 году, известность получило после дрейфа в Антарктике в 1985 году в течение 133 дней. На основе этих событий был снят художественный фильм "Ледокол".