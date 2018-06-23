Останки 20 красноармейцев предали земле в день 74-летия окончания Оштинской обороны

ВОЛОГДА, 23 июня. /ТАСС/. 74-летие окончания Оштинской обороны отметили в субботу в селе Ошта Вытегорского района Вологодской области. Во время войны там с октября 1941 года по 24 июня 1944 года проходил передний край боев частей Красной Армии с финскими войсками.

В селе Ошта предали земле останки 20 красноармейцев, найденных поисковиками в этом году, и провели реконструкцию "Ошта. Освобождение. 1944", сказал ТАСС один руководитель вологодского отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Александр Метелкин.

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"Сегодня на мемориале "Скорбящая мать" в центре Ошты прошла торжественная церемония отпевания и захоронения со всеми почестями 20 солдат Красной Армии, чьи останки были найдены поисковиками в Оштинском районе в этом году. У одного из бойцов, чьи останки были обнаружены буквально на этой неделе, оказался медальон - стандартный бланк, но на глаз текст не прочесть, возможно, его удастся распознать с применением компьютерных технологий", - сообщил он.

После церемонии в музее под открытым небом "Оштинский рубеж" состоялась реконструкция, в которой приняли участие более 40 реконструкторов из Санкт-Петербурга, Мурманска, Петрозаводска, Вологды и Череповца. За действом наблюдали более 250 зрителей - ветераны, местные жители, члены правительства региона, депутаты областного парламента.

По словам Метелкина, реконструкторы постарались максимально передать атмосферу того времени, на поле даже развернули палатки, устроили походный лагерь Красной армии. "Мы планировали показать не только бой, но и период быта с 1942 по 1944 год, это была затяжная Оштинская оборона, когда стороны уже привыкли друг к другу. Есть такие воспоминания, что проходившие вдоль нейтральной полосы лыжные патрули уже узнавали и даже махали друг другу рукой", - отметил организатор.

Не дать прорвать оборону

Как отметил заместитель губернатора, начальник департамента внутренней политики правительства Вологодской области Евгений Богомазов, Оштинский оборонительный рубеж был очень важен для Советского Союза, потому что именно в окрестностях села Ошта финские захватчики пытались прорвать оборону и замкнуть второе блокадное кольцо вокруг Ленинграда.

"В окрестностях села погибли тысячи и тысячи красноармейцев и местных жителей, которые активно помогали бойцам. Поисковики уже долгое время проводят здесь большую работу, поднимая останки павших, предавая их земле в центре Ошты во время торжественных мероприятий. Очень важно, что в них принимает участие большое количество молодежи: кадеты, юнармейцы, школьники. Это память, которая с нами будет жить вечно о тех, кто отстоял нашу свободу и независимость и дал право на жизнь", - процитировала Богомазова пресс-служба правительства области.