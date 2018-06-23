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Около 500 человек приехали в Татарстан на финал Всероссийской робототехнической олимпиады

В стране
23 июня, 21:35 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 23, июня. /ТАСС

Победителей и призеров пригласят на учебно-тренировочные сборы в рамках национального отбора команд

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КАЗАНЬ, 23 июня. /ТАСС/. Около 500 школьников и студентов из 50 регионов России съехались в город Иннополис Республики Татарстан для участия в заключительном этапе Всероссийской робототехнической олимпиады, сообщил ТАСС в субботу руководитель отдела проектных олимпиад университета Иннополис Алексей Хабибуллин.

Победители и призеры всероссийского этапа будут приглашены на учебно-тренировочные сборы в рамках национального отбора команд, по результатам которого сформируется сборная РФ для участия в World Robot Olympiad 2018.

"В этом году юные разработчики впервые выступят в соревнованиях по манипуляционным и мобильным интеллектуальным робототехническим системам, а также представят собственные проекты ИРС (Интеллектуальные робототехнические системы): в категории "Манипуляционные ИРС" школьникам предстоит разработать автономного промышленного робота с манипулятором и запрограммировать его на сортировку контейнеров в логистическом центре. "Мобильные ИРС" - категория для школьников 9-11 классов и студентов. Стоят задачи разработать многоагентную систему из двух автономных роботов-саперов и запрограммировать ее на ориентацию на местности, нахождение и обезвреживание заложенной бомбы. В категории "Проекты ИРС" учащиеся 9-11 классов соревнуются в разработке проектов по предложенной организаторами теме", - сказал он.

По словам Хабибуллина, местом проведения заключительного этапа олимпиады выбран университет Иннополис, так как он является национальным оператором Всемирной олимпиады роботов. "Вуз также занимается подготовкой российской сборной на всемирные игры. В прошлом году в Коста-Рике национальная команда заняла первое место во всемирной олимпиаде, завоевав пять золотых, одну серебряную и две бронзовых", - добавил он.

На российской олимпиаде в этом году впервые пройдут мастер-классы, на которых любой желающий сможет сконструировать робота и отправить его выполнять задания в воздухе или под водой, а также пройти полосу препятствий на робототехнических внедорожниках. "В рамках олимпиады пройдут лекции представителей партнеров олимпиады и сотрудников лабораторий и Центра развития робототехники университета Иннополис", - сказал Хабибуллин.

В объединение центра под руководством университета Иннополис вошли 16 ведущих вузов страны, пять прикладных академических институтов, семь иностранных партнеров из Франции, Китая, Дании, Швеции, Германии и Норвегии и 16 индустриальных партнеров. Среди них МФТИ, ВШЭ, ДВФУ, Газпром, Сбербанк, Аэрофлот, IMT Atlantique (Франция) и Shenzhen Institutes of Advanced Technology (Китай).

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