В Пятигорске создадут детский этнокультурный центр

ПЯТИГОРСК, 24 июня. /ТАСС/. Проект создания детского этнокультурного центра "Горное эхо", представленный благотворительным фондом поддержки детей с ограниченными возможностями "Орленок" на конкурс президентских грантов, выиграл более 383 тыс. рублей, еще столько же составит софинансирование. Об этом рассказала в воскресенье ТАСС руководитель проекта, заместитель директора филиала Российского государственного социального университета в Пятигорске Елена Рылева.

"В рамках этноцентра будут созданы культурно- историческая и танцевальная студии, в которых дети будут изучать культуру народов Кавказа. На первом этапе планируем охватить порядка 50 учеников начальных классов, затем будем развивать проект на уровне старшеклассников и студентов", - рассказала Рылева.

По ее словам, программа обучения будет разработана до 1 сентября совместно с национальными общинами города дети будут познавать культуру своих соседей через историю и традиции, фольклор и танцы. Кроме того, детей будут учить живому общению без использования интернета. "Решение создать проект также пришло с осознанием того, что дети все больше стали уходить в мир гаджетов", - пояснила Рылева.

Она отметила, что в современном обществе среди детей часто видны проявления экстремизма, нетерпимости, а приезжие студенты общаются в группах собственных земляков, и поэтому любая бытовая ссора приобретает межнациональную окраску. В этноцентре детям будут рассказывать о различиях в языке, религии, нормах, ценностях, обычаях, традициях, национальных символах, способах мышления и поведения различных народов Кавказа. "Это необходимо для создания единого этнокультурного образовательного пространства, а также и для становления и развития успешной личности с учетом его национально-культурных потребностей, способного к адаптации в обществе и самостоятельному жизненному выбору", - добавила Рылева.

Занятия в этноцентре будут проходить на базе Российского государственного социального университета в Пятигорске, который является одним из самых полиэтнических городов в регионе. В городе зарегистрировано 15 национально- культурных общин и шесть казачьих обществ, в его вузах учатся приезжие студенты из всех республик СКФО, многих регионов России и около десятка зарубежных стран. С 2013 года при главе города создан этнический совет Пятигорска, в который вошли руководители национально-культурных объединений и автономий Пятигорска, эксперты в сфере межнациональных отношений, руководители правоохранительных структур.

О конкурсе

Конкурс проводится Фондом президентских грантов два раза в год. Он направлен на поддержку социально значимых проектов некоммерческих неправительственных организаций. Как сообщалось, в 2017 году Фонд президентских грантов провел два конкурса, в которых определили более 3,2 тыс. победителей, общая сумма распределенных за 2017 год грантов составляет 6,653 млрд рублей. До 2017 года конкурсы на президентские гранты организовывали несколько операторов, в прошлом году был учрежден единственный организатор - Фонд президентских грантов по развитию гражданского общества.