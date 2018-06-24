В Архангельске открылась первая гостиница уровня "4+"

АРХАНГЕЛЬСК, 24 июня. /ТАСС/. Первая гостиница Novotel открылась в Архангельске в воскресенье: первый в городе отель уровня "4+" рассчитан на 89 номеров, расположен на берегу Северной Двины в здании многофункционального общественно-делового центра DELTA.

"Очень хорошо, что стандарты сети Novotel сегодня пришли в Архангельск. Это соответствует значимости и статусу нашего города как столицы Русского Севера, арктических проектов Российской Федерации. Абсолютно уверен, что все, кто сегодня оказывается на передовых позициях в развитии нашей территории, получит все необходимые дивиденды, благодарность и уважение, соответствующие финансовые результаты. Гостиничный сервис со всей атрибутикой и сопутствующими видами деятельности - это тоже важнейшая составляющая комфортной городской социальной бизнес- среды", - сказал на открытии журналистам губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

Финансовый директор подразделения AccorHotels в России, Грузии и СНГ Дамьен Флози сказал на открытии, что Novotel в Архангельске - самый северный отель сети в мире. "Сегодня открывается наша 62-я гостиница в регионах России и СНГ. Это самый северный отель нашей сети в мире", - сказал Флози журналистам.

Как отметил ТАСС председатель совета директоров инвестиционного холдинга "Аквилон-Инвест" Александр Фролов, инфраструктура комплекса может быть использована для проведения мероприятий "в соответствии с техническим райдером служб протокола первых лиц государства". По его словам, объем привлеченных инвестиций в проект застройки участка Набережной составил около 3 млрд рублей.

Как отметил в ходе Петербургского международного экономического форума Орлов, к 2019 году по сравнению с 2017 годом количество гостиничных мест в Архангельске должно увеличиться на 30%. В марте-апреле 2019 года в городе пройдет V международный арктический форум "Арктика - территория диалога".