В Горном Алтае ожидаются ветер до 28 м/с, дожди и град

ТАСС, 24 июня. Штормовое предупреждение передано на 24 и 25 июня в Республике Алтай, сообщили в воскресенье в ГУ МЧС по региону.

"Вечером 24 июня, а также 25 июня в Республике Алтай ожидаются дожди, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 25-28 м/с. Возможны нарушения в работе систем энергоснабжения и жизнеобеспечения, увеличение количества ДТП, ограничение движения на дорогах и перевалах, падение слабозакрепленных конструкций", - сообщили в ведомстве.

По данным регионального главка МЧС, руководители муниципалитетов и профильных ведомств, аварийных служб проинформированы об ухудшении погодных условий. Туристам настоятельно рекомендуют не выходить на горные маршруты.

Как сообщалось, в соседнем Алтайском крае вечером 23 июня прошел сильнейший шторм, который нанес серьезный ущерб инфраструктуре. Без энергоснабжения оставались 85 тыс. человек в городе Барнауле, были повалены около 100 деревьев, снесены крыши на семи домах. Последствия урагана устраняют в трех городах и пяти сельских районах края. В Барнауле от порыва ветра упал строительный кран - погиб его машинист, прогулочную баржу со 120 пассажирами оторвало от катера - пострадали 15 человек.