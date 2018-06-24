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Около 2 тыс. человек посетили уличный арт-фестиваль в Кемерове

В стране
24 июня, 19:04 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 24, июня. /ТАСС

Мероприятие организовали на бульваре Строителей, который в 2017 году отремонтировали по проекту "Формирование комфортной городской среды"

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КЕМЕРОВО, 24 июня. /ТАСС/. Арт-фестиваль "Кемфест" собрал на своих площадках около 2 тыс. жителей и гостей Кемерова, которые смогли стать участниками спектакля, посетить ГРЭС, получить в подарок 3D-фотографии и познакомиться с роботом.

Как передает корреспондент ТАСС, фестиваль организован в одном из самых популярных мест отдыха горожан - на бульваре Строителей, который в 2017 году отремонтировали по проекту "Формирование комфортной городской среды". "Всего сегодня работает семь различных площадок, в том числе уличный театр, детский, площадка "Лучший", площадка интерактивных зон, фотосалон и так далее", - сказала ТАСС директор арт-фестиваля Елена Митрофанова, добавив, что "это фестиваль для всей семьи".

Как сообщил представитель полиции, обеспечивающий порядок на месте проведения фестиваля, мероприятие посетили около 2 тыс. человек.

Одной из площадок стал велооркестр. Его участники должны были крутить педали с оптимальной скоростью, чтобы создавать нужную мелодию. Большое количество зрителей собрал проект "Лучший", в рамках которого выступили 12 горожан, которые зачитали свои любимые отрывки из произведений Антона Чехова. Гости фестиваля могли получить на память 3D-фотографию - на отдельной площадке для этого работали 15 камер. Также горожан приглашали стать зрителями и участниками спектакля-путешествия "Счастье есть": можно было всю прогулку слушать песни о счастье в наушниках, а также поучаствовать в актерской постановке.

Юных участников "Кемфеста" заинтересовал робот, который способен распознавать людей. Как сказал ТАСС руководитель клуба робототехники "Театр роботов" Сергей Веремеев, робот высотой около метра собран из двух стоящих друг на друге системных блоков, на его небольшой квадратной голове - шляпа-цилиндр. "Здесь же фестиваль уличных театров, а у нас скоро будет театр роботов - это первый артист нашего театра, мы ему скоро партнершу сделаем. Сегодня он уже умеет двигаться, видеть, распознавать человека - перед ним [человеком] останавливается, поворачивает голову и приветствует", - добавил он.

Более 50 человек собрала экскурсия на Кемеровскую ГРЭС, сказали ТАСС в Кузбасском филиале "Сибирской генерирующей компании" (соорганизатор "Кемфеста"). "Они побывали внутри цехов, смогли посмотреть, как производится электрическая и тепловая энергия", - отметил собеседник агентства.

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