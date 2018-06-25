Военные инженеры восстановили сообщение с оренбургским селом, где обрушился мост

ТАСС, 25 июня. Военные инженеры Центрального военного округа восстановили сообщение с селом Нижнеозерное Оренбургской области через реку Урал, где после половодья оказался разрушен мост. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе военного округа.

"Решение о наведении временной переправы через реку Урал для сообщения с селом Нежнеозерное, где во время ледохода обрушился 190-метровый мост, было принято после обращения губернатора региона Юрия Берга в военное ведомство. Понтонно-переправочные подразделения в середине июня совершили 500-километровый марш из места постоянной дислокации в Башкирии в Нижнеозерное. На реке наведен паром, грузоподъемностью 60 тонн, установлен график его перемещения. На данный момент услугами парома воспользовались более 30 водителей гражданских автомобилей", - сказали в пресс-службе.

Мост у села Нижнеозерное обеспечивал жителям транспортную доступность сельскохозяйственных угодий, находящихся на левом берегу Урала, а также выход на трассу Оренбург - Илек. В настоящее время в селе проживают около 1,5 тыс. человек.