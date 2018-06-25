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Военные инженеры восстановили сообщение с оренбургским селом, где обрушился мост

В стране
25 июня, 6:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

На реке курсирует паром, грузоподъемностью 60 тонн

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ТАСС, 25 июня. Военные инженеры Центрального военного округа восстановили сообщение с селом Нижнеозерное Оренбургской области через реку Урал, где после половодья оказался разрушен мост. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе военного округа.

"Решение о наведении временной переправы через реку Урал для сообщения с селом Нежнеозерное, где во время ледохода обрушился 190-метровый мост, было принято после обращения губернатора региона Юрия Берга в военное ведомство. Понтонно-переправочные подразделения в середине июня совершили 500-километровый марш из места постоянной дислокации в Башкирии в Нижнеозерное. На реке наведен паром, грузоподъемностью 60 тонн, установлен график его перемещения. На данный момент услугами парома воспользовались более 30 водителей гражданских автомобилей", - сказали в пресс-службе.

Мост у села Нижнеозерное обеспечивал жителям транспортную доступность сельскохозяйственных угодий, находящихся на левом берегу Урала, а также выход на трассу Оренбург - Илек. В настоящее время в селе проживают около 1,5 тыс. человек.

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