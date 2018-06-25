Ученые впервые опишут исторические памятники экспедиций на мыс Флора Земли Франца-Иосифа

АРХАНГЕЛЬСК, 25 июня. /ТАСС/. Исследователи национального парка "Русская Арктика" летом 2018 года впервые проведут комплексное описание исторических памятников, которые сохранились на мысе Флора острова Нортбрука архипелага Земля Франца-Иосифа с конца XIX-начала ХХ века. Как сообщил ТАСС директор парка Александр Кирилов, описаны будут все сохранившиеся следы пребывания полярных экспедиций.

"На мысе Флора будет проводиться историко-культурное описание объектов, которые там остались после пребывания полярных экспедиций начального периода исследования Земли Франца-Иосифа. Будут описаны руины поселка экспедиции Фредерика Джексона и следы пребывания других экспедиций на мысе Флора. Они будут описаны и каталогизированы, прежде такие работы не проводились", - сказал ТАСС Кирилов.

Комплекс исторических объектов мыса Флора поставлен на государственную охрану, но, как пояснил ТАСС начальник отдела сохранения историко-культурного наследия национального парка "Русская Арктика" Евгений Ермолов, профессиональные историки на объекте еще не работали. "У нас не так много данных об этом объекте в принципе: нет фотофиксации, мало координат, нужно собрать комплекс этих данных, чтобы сформировать полный пакет информации по нему. Это ключевой, очень важный исторический памятник - речь идет о создании экологической тропы, мы должны понимать, какие объекты будем показывать туристам, какие нет, и нужно создать последовательность показа по маршруту", - пояснил Ермолов.

На мысе Флора побывали практически все экспедиции, которые посещали архипелаг с 1880 года до Первой мировой войны. В 1881-1882 годах на мысе зимовала экспедиция под руководством шотландца Бенджамена Ли Смита. "К сожалению, их хижина обрушилась, но мы знаем, где она располагалась, и даже можно найти еще какие-то артефакты", - сказал историк. В 1894-97 годы мыс Флора стал базой для английской экспедиции под руководством Фредерика Джексона, который выстроил на мысе целый поселок, который получил название Элмвуд, здесь в 1896 году состоялась встреча Джексона и норвежского исследователя Фритьофа Нансена, который вышел к острову Нортбрука после зимовки на мысе Норвегия.

В 1901 году на мыс Флора заходил первый ледокол "Ермак" и устанавливал флаг России, в 1914 году экспедиция на судне "Святой мученик Фока" уже без Георгия Седова, который к тому времени погиб, забрала с мыса Флора двух выживших участников экспедиции на шхуне "Святая Анна" Валериана Альбанова и Александра Конрада. "Экспедиция Седова забрала оттуда почти все, они забрали уголь, распилили все постройки на дрова для "Святого мученика Фоки", - рассказал Ермолов.

Как пояснил историк, необходимо оценить состояние объектов. "Мы знаем, что есть проблемные объекты: обелиск [герцога Луиджи] Абруццкого (итальянский исследователь герцог Абруццкий установил на мысе Флора каменный обелиск в честь погибших участников экспедиции к Северному полюсу 1899-1900 гг. - прим. ТАСС), вокруг которого сильно вытоптана и обводнена территория, надо решать, что с этим делать", - сказал Ермолов.

"Русская Арктика"

Национальный парк "Русская Арктика" - самая северная и самая большая в России особо охраняемая природная территория. В ее состав входит архипелаг Земля Франца-Иосифа и северная часть архипелага Новая Земля.