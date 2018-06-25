В Пермском крае усилили охрану детского лагеря из-за обнаруженных медвежьих следов

ПЕРМЬ, 25 июня. /ТАСС/. Медведица с медвежонком подошли почти вплотную к детскому лагерю "Маяк" в Чусовском районе Пермского края, их следы обнаружены в радиусе 5-10 метров от лагеря. Охрана лагеря усилена, сообщили в понедельник агентству ТАСС в администрации района.

"Специалисты службы спасения ... подтвердили, что это следы медведицы и маленького медвежонка. По совету краевых охотоведов, охрана лагеря будет вестись с собаками, чей запах должен отпугнуть диких зверей," сказал заместитель главы Чусовского района по общественной безопасности Андрей Митрохин.

Дети и персонал лагеря проинструктированы о том, что нельзя покидать территорию без сопровождения. По рекомендации охотоведов, в лагере будет усилен шумовой фон для отпугивания медведей, проверяется состояние и оборудование мест для пищевых отходов, сказали в районной администрации.

Лагерь "Маяк" находится в 150 км от Перми. В лагере отдыхают 147 детей в возрасте от 7 до 17 лет. Как сообщили в администрации лагеря, смена продолжается, детей информация о следах медведей не пугает.