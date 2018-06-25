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В Пермском крае усилили охрану детского лагеря из-за обнаруженных медвежьих следов

В стране
25 июня, 12:43 UTC+3 ПЕРМЬ ПЕРМЬ 25, июня. /ТАСС

По советам охотоведов, для обеспечения безопасности задействуют собак, а также усилят шумовой фон

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ПЕРМЬ, 25 июня. /ТАСС/. Медведица с медвежонком подошли почти вплотную к детскому лагерю "Маяк" в Чусовском районе Пермского края, их следы обнаружены в радиусе 5-10 метров от лагеря. Охрана лагеря усилена, сообщили в понедельник агентству ТАСС в администрации района.

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"Специалисты службы спасения ... подтвердили, что это следы медведицы и маленького медвежонка. По совету краевых охотоведов, охрана лагеря будет вестись с собаками, чей запах должен отпугнуть диких зверей," сказал заместитель главы Чусовского района по общественной безопасности Андрей Митрохин.

Дети и персонал лагеря проинструктированы о том, что нельзя покидать территорию без сопровождения. По рекомендации охотоведов, в лагере будет усилен шумовой фон для отпугивания медведей, проверяется состояние и оборудование мест для пищевых отходов, сказали в районной администрации.

Лагерь "Маяк" находится в 150 км от Перми. В лагере отдыхают 147 детей в возрасте от 7 до 17 лет. Как сообщили в администрации лагеря, смена продолжается, детей информация о следах медведей не пугает.

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