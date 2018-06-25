Экипаж тральщика "Ельня" спас байдарочника, вынесенного в Баренцево море

ТАСС, 25 июня. Моряки с тральщика Северного флота "Ельня" пришли на помощь байдарочнику, сплавлявшемуся по реке Воронья в Мурманской области и вынесенному течением в Баренцево море. Об этом в понедельник сообщил врио начальника пресс-службы флота Андрей Лузик.

"Тральщик выполнял задачи по закрытию района выполнения боевых упражнений группировкой ударных кораблей флота, когда обнаружил в двух милях севернее мыса Териберский байдарочника, которого сносило в открытое море. Экипаж поднял обессиленного гребца на борт, оказал первую помощь, предоставил горячее питание и отдых", - сказал Лузик.

По его словам, любитель экстремального отдыха занимался сплавом по реке Воронья, для чего прибыл в Мурманскую область из Москвы.

"После завершения задач в море тральщик "Ельня" возвратился в город Полярный, где спасенный байдарочник благополучно сошел на берег", - добавил Лузик.