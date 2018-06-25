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Адыгея направит 750 млн рублей на строительство пяти детских садов

В стране
25 июня, 13:05 UTC+3

Они появятся в населенных пунктах, где существует наибольшая потребность в дошкольных образовательных организациях

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МАЙКОП, 20 июня. /ТАСС/. Адыгея направит 750 млн рублей на создание дополнительных мест в детских садах республики, строительство дошкольных учреждений начнется в текущем году, сообщил в среду на заседании Парламента республики глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

"Республика направит 750 млн рублей на возведение пяти детских садов. Эта сумма складывается из средств федерального центра и местных бюджетов. Строительство начнем в этом году. Примем все необходимые меры, чтобы к 2021 году полностью ликвидировать очередность в детские сады для малышей в возрасте до трех лет", - сказал глава региона.

Детские сады появятся в населенных пунктах, где существует наибольшая потребность в обеспечении местами в дошкольных образовательных организациях. В Тахтамукайском районе это поселки Энем и Яблоновский, в Майкопском районе - поселок Тульский, в Гиагинском районе - станица Дондуковская и, наконец, в пригороде столицы республики - станица Ханская, уточнил Кумпилов.

Как прокомментировали ТАСС в министерстве образования и науки Адыгеи, на данный момент мест в яслях ожидает порядка 7 тыс. детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, но актуальна цифра 3,5 тыс. - это дети в возрасте от полутора до трех лет, реально готовые в ближайшее время оформиться в дошкольное учреждение. Что касается детей в возрасте от трех до семи лет, то до конца августа завершится комплектация групп и все они получат путевки в детские сады.

"Сейчас в Адыгее 126 детских садов. В двух из них - майкопском детском саду "Звоночек" и сельском детском саду "Золотая рыбка" в хуторе Северо-Восточные сады Майкопского района завершается реконструкция, средства на эти цели (65,7 млн рублей) направлены из резервного фонда Президента РФ. Осенью они примут детей", - добавили в министерстве.

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