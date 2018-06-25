Адыгея увеличила в два раза бюджет на развитие комфортной городской среды в 2018 году

МАЙКОП, 25 июня. /ТАСС/. Республика Адыгея увеличила более чем в два раза бюджет программы развития комфортной городской среды в 2018 году, до 245,8 млн рублей. Об этом глава республики Мурат Кумпилов сообщил ТАСС в понедельник.

"Важным направлением работы является формирование комфортной городской среды. В этом году на эти цели в республике направляется 245,8 млн рублей, в 2017 году сумма составила 113 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Глава Адыгеи отметил необходимость расширения практики активного участия граждан в благоустройстве парков, дворов и населённых пунктов. Ранее Кумпилов также поручил кабинету министров привлекать для развития парковых территорий в Майкопе представителей бизнеса региона.

Он отметил, что благоустройство территорий в рамках реализации проекта по формированию современной комфортной городской среды находится у него на личном контроле.

Кроме того, глава республики поставил задачу увеличить долю граждан, ведущих здоровый образ жизни и систематически занимающихся физкультурой и спортом, и поручил кабмину скорректировать соответствующие государственные программы.