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Дом культуры в Нижегородской области отремонтируют за счет регионального бюджета

В стране
25 июня, 14:24 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 25, июня. /ТАСС

Соответствующее поручение дал глава региона Глеб Никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июня. /ТАСС/. Дом культуры в селе Большое Рыбушкино в Нижегородской области отремонтируют за счет регионального бюджета. Соответствующее поручение дал глава Нижегородской области Глеб Никитин в ходе рабочего визита в Краснооктябрьский район, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального правительства.

"Очевидно, что необходимо проводить ремонт. По моему поручению уже подготовлена проектно-сметная документация. Сейчас я дал новое поручение: подготовить включение ремонтных работ в бюджет. Дом культуры играет важную роль в сохранении культурного многообразия региона, и нужно приводить его в нормальный вид", - заявил он.

По словам Никитина, поводом для посещения дома культуры стали многочисленные жалобы жителей на неудовлетворительное состояние учреждения.

В рамках визита в район глава региона также принял участие в праздновании Сабантуя (традиционный татарский и башкирский праздник, знаменующий собой окончание весенних полевых работ). "Глеб Никитин пообщался с районными сельхозпроизводителями, ответил на их вопросы, а также посетил цех по производству традиционного блюда - казы (колбаса из конины) в селе Большом Рыбушкине", - рассказали в пресс-службе.

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