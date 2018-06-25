Дом культуры в Нижегородской области отремонтируют за счет регионального бюджета

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июня. /ТАСС/. Дом культуры в селе Большое Рыбушкино в Нижегородской области отремонтируют за счет регионального бюджета. Соответствующее поручение дал глава Нижегородской области Глеб Никитин в ходе рабочего визита в Краснооктябрьский район, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального правительства.

"Очевидно, что необходимо проводить ремонт. По моему поручению уже подготовлена проектно-сметная документация. Сейчас я дал новое поручение: подготовить включение ремонтных работ в бюджет. Дом культуры играет важную роль в сохранении культурного многообразия региона, и нужно приводить его в нормальный вид", - заявил он.

По словам Никитина, поводом для посещения дома культуры стали многочисленные жалобы жителей на неудовлетворительное состояние учреждения.

В рамках визита в район глава региона также принял участие в праздновании Сабантуя (традиционный татарский и башкирский праздник, знаменующий собой окончание весенних полевых работ). "Глеб Никитин пообщался с районными сельхозпроизводителями, ответил на их вопросы, а также посетил цех по производству традиционного блюда - казы (колбаса из конины) в селе Большом Рыбушкине", - рассказали в пресс-службе.