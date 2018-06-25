АСИ: более половины субъектов РФ отвечают стандартам поддержки волонтерства

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. 48 российских регионов выполнили большую часть требований стандарта поддержки волонтерства, который был разработан Агентством стратегических инициатив (АСИ). Об этом сообщила глава Агентства Светлана Чупшева в рамках совещания о поддержке добровольчества в регионах, которое прошло в понедельник в Москве.

"В рамках поручения президента РФ у нас в этом году все регионы должны обеспечить нормативное внедрение требований стандарта - это девять шагов, которые обеспечивают инфраструктуру, меры поддержки и координацию развития внедрения добровольчества на территории региона. У нас сегодня 48 субъектов РФ <...> уже больше половины пунктов реализовали в регионах", - сказала она.

Чупшева пояснила, что в этих регионах "уже определены координаторы на уровне вице-губернаторов, которые отвечают за развитие добровольчества и снятие административных барьеров". Кроме того, в них разработана региональная нормативно-правовая база, созданы общественные советы. По словам главы АСИ, в 33 регионах открыты центры поддержки добровольчества.

Как сообщалось ранее, в региональный стандарт по развитию волонтерства входят принятие регламента взаимодействия региональных органов государственной власти с социально ориентированными некоммерческими и добровольческими организациями, назначение ответственного лица за развитие волонтерства в регионе не ниже заместителя главы субъекта РФ, создание совета по вопросам добровольчества при главе субъекта РФ.

Также стандарт предполагает открытие ресурсных центров, предоставление субсидий и грантов добровольческим организациям, оказание информационной поддержки и популяризация добровольчества, подготовка волонтеров и должностных лиц, разработка мер поощрения волонтеров, оценка внедрения стандарта по развитию волонтерства в регионе.

В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в стране Года добровольца (волонтера) в 2018 году. По словам президента, проведение Года добровольца станет признанием заслуг перед обществом и оценкой колоссального вклада волонтеров в развитие страны.