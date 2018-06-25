Строительство молодежного центра возобновят в Нарьян-Маре

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Строительство молодежного центра, который должны были сдать в 2015 году, будет возобновлено в Нарьян-Маре. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ненецкого автономного округа.

"В Нарьян-Маре возобновят строительство молодежного центра. Его строительство началось в 2014 году, цена контракта, заключенного с ЗАО "УК "Петрофонд", составляла на тот момент почти 247 млн рублей. За период исполнения контракта в его реализацию вложено 92,4 млн рублей. Сдать объект в эксплуатацию планировалось в декабре 2015 года, однако из-за недобросовестного исполнения подрядчиком своих обязательств в июле 2016 года контракт с ним был расторгнут, и строительство объекта в течение последних двух лет не велось", - говорится в сообщении.

Чтобы возобновить строительство, необходимо произвести корректировку проектно-сметной документации. В настоящее время ведется обсуждение проекта, оно проходит с привлечением молодежной общественности. После сбора и обобщения всех предложений они будут направлены ответственным за корректировку проектно-сметной документации.