В Общественной палате впервые составят рейтинг самых добрых регионов России

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ впервые по итогам общенародной акции "Марафон добрых дел" сформирует рейтинг самых добрых регионов РФ. Об этом рассказала журналистам координатор акции, председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

"Новшеством в этом году будет составление рейтинга самых добрых регионов России, который будет составлен по итогам акции", - рассказала Сутормина.

Она отметила, что основной целью проекта является популяризация добровольчества в РФ. В оргкомитете ожидают участие в акции более 140 тыс. добровольцев из 85 регионов РФ. "Наша задача через интерактивные форматы заряжать людей делать добрые дела", - подчеркнула общественница.

"В рамках акции мы традиционно представим рейтинги: "Самый добрый город людей", "Самая добрая школа России", "Самый добрый гражданин". Она рассказала, что победителей акции ждет приз - два билета в один из городов России, место поездки пока держится в секрете.

По словам Суторминой, в ходе марафона будет запущен специальный хештег #МарафонДобрыхДел, по которому будет собираться информация обо всех участниках и проектах, которые будут реализованы в рамках акции.

Всероссийская добровольческая акция "Марафон добрых дел", которая приурочена к Году волонтера в РФ, стартует 1 августа. Проект реализуется комиссией Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей при поддержке Российского фонда мира. Участники марафона получат возможность стать волонтерами самых эффективных некоммерческих организаций.