Леопардов, нерп и чистокровных зубров спасают на Северном Кавказе

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Около 50 видов животных, 65 видов птиц и 400 растений богатейшей флоры и фауны Северного Кавказа внесены в Красные Книги регионов округа и находятся под охраной. Однако особое внимание жителей и властей региона привлекают исчезающие и редкие звери — зубр, переднеазиатский леопард и каспийский тюлень, восстановлением которых занимает "Центр природы Кавказа".

Эксперты и руководство центра рассказали ТАСС о том, как готовят к выпуску в дикую природу выращенных в вольерах детенышей леопарда, когда будет создан центр для реабилитации каспийских тюленей и какие условия необходимы зубрам в неволе.

Центр спасения тюленей

Влияние деятельности людей на состояние окружающей среды на Каспийском море и в прибрежной зоне с каждым годом становится все более негативным, рассказал ТАСС директор Института экологии и устойчивого развития Дагестанского государственного университета (ДГУ) Алимурад Гаджиев, отметив, что сказывается оно и на численности каспийского тюленя (нерпы).

"Точных данных о современной численности популяции каспийского тюленя нет, полные учеты по всей территории воспроизводства потомства не проводились уже более 10 лет. Аэрофотосъемки, проведенные в 2005 и 2006 годах, установили, что на тот момент популяция составляла около 110 тыс. особей, в то же время в начале XX века их популяция оценивалась примерно в миллион особей. Самые современные оптимистические оценки численности на сегодняшний день варьируют от 70 тыс. до 90 тыс. особей", — сообщил Гаджиев.

По его словам, охранный статус Endangered (находящийся под угрозой исчезновения — прим. ТАСС) был присвоен каспийскому тюленю Международным союзом охраны природы в 2008 году, программа по его сохранению появилась в Дагестане в 2015 году.

"Ключевым звеном в реализации программы сохранения каспийского тюленя стало создание центра изучения и реабилитации каспийского тюленя в Дагестане. В задачи центра входит реабилитация нерп и выпуск в естественную среду обитания, исследование тюленей, а также сотрудничество с местными рыбаками и эколого-просветительская работа с населением", — сказала ТАСС генеральный директор "Центра природы Кавказа" Рената Шюшайте.

Она пояснила, что проект центра реабилитации каспийского тюленя появился в 2016 году. Планируется, что будет он создан при участии Министерства природных ресурсов и экологии Дагестана, Института экологии и устойчивого развития ДГУ и Международного фонда изучения и реабилитации морских млекопитающих Лени Харт.

"Мы планируем приступить к проектированию и строительству в этом году, а в 2019 году запланирован ввод центра в эксплуатацию", — добавила Шюшайте.

По следам леопарда

Одним из ключевых проектов в сфере охраны природы, реализуемых на Северном Кавказе, является программа по восстановлению популяции переднеазиатского леопарда. "Центр природы Кавказа" присоединился к программе, цель которой — увеличить популяцию леопардов не менее чем до 50 особей, в 2016 году.

"Для осуществления поставленной цели необходимо проведение обширной работы по проведению оценки современного ареала леопарда, в том числе в целях создания трансграничных коридоров расселения хищников между регионами. В результате исследований были выявлены потенциальные места обитания леопарда — это, в первую очередь, земли с минимальной антропогенной нагрузкой и достаточной кормовой базой, а леопард в основном охотится на благородных оленей, серн, косуль, безоаровых козлов, кабанов и туров", — отметила Шюшайте.

Она добавила, что одновременно с подготовкой будущей территории выпуска ведется обучение леопардов к жизни в дикой природе в специализированном центре восстановления леопарда на Кавказе, расположенном на территории Сочинского национального парка.

"Перед выпуском в естественную среду котят тренируют в специально оборудованных вольерах, оснащенных различными конструкциями, обучают навыкам выживания и самостоятельной охоты. Одним из основных критериев отбора особей перед выпуском является наличие у них страха перед человеком. Особи, не прошедшие отбор по ряду критериев, остаются в центре и могут принять участие в программе реинтродукции в рамках программы разведения, а также подлежат обмену на особей других генетических линий из европейских зоопарков", — рассказала гендиректор "Центра природы Кавказа".

На сегодняшний день в дикой природе обитает два переднеазиатских леопарда — они были выпущены на территорию Кавказского заповедника 15 июля 2016 года.

Реинтродукция зубров

По словам Шюшайте, территория Кавказа является также исконным местом обитания зубра — единственного дикого быка в Европе, сохранившегося до наших дней.

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"Одним из ярких примеров успешной реинтродукции зубров является проект по спасению Архызской группировки на участке Тебердинского государственного природного биосферного заповедника. Состояние этой группировки в начале 2000-х годов оценивалась специалистами как катастрофическое — к 2005 году насчитывалось 15 животных, а весной 2012 года достоверно учтено 5 зубров. Сохранение этой группировки потребовало принятия экстренных мер, которые были осуществлены в рамках реализации программы "Восстановление зубра на Северном Кавказе" при участии компании "Курорты Северного Кавказа", WWF России, Тебердинского, Приокско-Террасного и Окского заповедников и еще нескольких участников", — сообщила Шюшайте.

Так, в 2012 году на территорию Тебердинского участка было выпущено 8 особей, с 2013 по 2014 — еще 10 зубров. Кандидат биологических наук, руководитель вольерного комплекса Кавказского государственного природного биосферного заповедника Наталья Требоганова рассказала ТАСС, что в настоящее время численность зубра во всем мире достигла 7 тыс. голов, то есть по сравнению с показателем 2000 года выросла вдвое.

"В России живет более 700 чистокровных зубров, около 550 из них обитает в вольных популяциях Орловско-Брянско-Калужского региона, Владимирской, Вологодской, Смоленской, Тверской областей, в Северной Осетии и Карачаево-Черкессии. Россия занимает третье место по численности чистокровных зубров", — отметила она.

Требоганова добавила, что при разведении зубров в неволе, при наличии ежедневного сбалансированного рациона, на одного взрослого зубра необходима территория не менее 5-6 га, зубрам должны быть созданы условия, близкие к естественным. "В зимнее время основу рациона зубров составляет древесно-кустарниковая растительность, и при долговременном содержании животных на ограниченной территории, несмотря на обильную подкормку, может быть поврежден и даже уничтожен древесно-кустарниковый подрост, измениться видовой состав травянистой растительности. Кроме того, возможны вспышки паразитарных заболеваний из-за скученности животных", — рассказала эксперт.

На сегодняшний день, по мнению специалистов, выполнен первый этап работ по сохранению зубров — устранена угроза их исчезновения в ближайшее время.

Снежный барс

Стратегия сохранения еще одного редкого животного — снежного барса — вида семейства кошачьих, обитающего в России на территории Алтае-Саянского региона, была утверждена в 2014 году, сообщила генеральный директор "Центра природы Кавказа" Рената Шюшайте. Она рассказала, что с учетом опыта работы центра в рамках проекта по восстановлению переднеазиатского леопарда организация включена в состав рабочей группы при Минприроды РФ по снежному барсу и выполняет функции проектного офиса.

По данным стратегии сохранения снежного барса в России, численность этого животного в стране не превышает 70-90 особей, отметила Шюшайте. "Однако, по оценкам некоторых специалистов, популяция снежного барса в России находится в более критическом состоянии и оценивается в размере не более 50 особей. Это связано с тем, что сегодня большому прессу стали подвергаться ключевые ядра снежного барса — крупные группировки с устойчивой структурой популяции, которые всегда сохранялись в труднопроходимых горных массивах и обеспечивали пополнение общей численности барса на территории ареала", — отметила она.

Цель стратегии — довести численность популяции снежного барса до 150 особей. Для этого "Центр природы Кавказа" выстраивает работу с экспертами из Татарстана, Республики Алтай, Алтайского и Красноярского краев.