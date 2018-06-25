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На благоустройство к Универсиаде в Красноярске предложили выделить 1,67 млрд рублей

В стране
25 июня, 19:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

Средства пойдут на ремонт фасадов, благоустройство и дорожные работы в рамках подготовки к этому событию

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МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Правительство России намерено выделить Минстрою России дополнительные средства для предоставления субъектам РФ межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на благоустройство, в том числе к красноярской Универсиаде. Соответствующий проект постановления правительства размещен на федеральном портале проектов нормативно правовых актов.

"<...> Минстрою России перераспределены бюджетные ассигнования федерального бюджета в объеме 5,9 млрд рублей <…> в том числе на мероприятие "Универсиада" - 1,67 млрд рублей и мероприятие "Инфраструктура" - 4,2 млрд рублей", - отмечается в пояснительной записке к проекту постановления.

Средства предлагается направить на реализацию двух мероприятий: "Обеспечение проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске" и "Содействие реализации комплекса мероприятий по развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации". Второе мероприятие реализуется в рамках подпрограммы "Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ граждан России", входящей в госпрограмму "Обеспечение доступным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", говорится в проекте постановления.

Средства, выделяемые в рамках проведения Универсиады, пойдут на ремонт фасадов, благоустройство и дорожные работы в рамках подготовки к этому событию, пояснили ТАСС в Минстрое.

В марте 2019 года в Красноярске пройдет зимняя Универсиада. К студенческим играм в Красноярске будет построено, реконструировано и отремонтировано 34 объекта спортивной, транспортной и медицинской инфраструктуры.

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