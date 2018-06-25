Мощность питающей курортный поселок КЧР подстанции увеличилась втрое после реконструкции

ЧЕРКЕССК, 25 июня. /ТАСС/. Мощность подстанции 35 кВ "Архыз", которая обеспечивает электроснабжение одноименного курортного поселка в Карачаево-Черкесии и станет резервным источником питания для горнолыжного курорта "Архыз", увеличилась после модернизации более чем в три раза. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба компания "Карачаево-Черкесскэнерго" - филиал МРСК Северного Кавказа.

Подстанция была построена в 1970-х годах и обеспечивает электроснабжение потребителей поселка Архыз, где расположено более 20 туристических баз и военных частей.

"В ходе реконструкции мощность подстанции увеличена более чем в три раза: с 2,5 МВА до 8 МВА. Действовавший силовой трансформатор заменен на два трансформатора мощностью по 4 МВА каждый. Необходимость в расширении питающего центра возникла в первую очередь в связи с вводом в эксплуатацию объектов всесезонного курорта "Архыз", для которого подстанция будет служить резервным источником питания", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, реконструкция подстанции начата в рамках инвестиционной программы в 2014 года и завершится до конца этого года. "Сейчас специалисты проводят настройку установленного электрооборудования, идет подготовка каналов связи с подстанцией "Зеленчук". С вводом подстанции "Архыз" полностью будет решена проблема возрастающего энергопотребления в регионе и увеличится надежность энергоснабжения курорта "Архыз" и других социально важных объектов. В случае аварийных отключений на одной из подстанций энергетики смогут запитать потребителей от другой", - отметили в пресс-службе.

При выборе нового оборудования для подстанции "Архыз" учтено и ее географическое расположение: условия высокогорья и высокая сейсмическая опасность. Все оборудование может выдержать землетрясение до 9 баллов по шкале Рихтера.