Детский сад на 220 мест откроется в сельском поселении Нестеровское в Ингушетии

МАГАС, 25 июня. /ТАСС/. Детский сад на 220 мест до конца года откроется в районе новостроек в сельском поселении Нестеровское в Ингушетии. Стоимость объекта составляет более 170 млн рублей, сообщила в понедельник ТАСС пресс-секретарь министерства строительства республики Индира Барахоева.

"Объект готов уже на 70%, до конца года детский сад будет открыт. Он рассчитан на 220 мест и строится недалеко от школы, которую мы ввели в эксплуатацию почти год назад. Контрактная стоимость детского сада составляет порядка 172,5 млн рублей", - сказала Барахоева.

По словам главы сельского поселения Хизыра Евлоева, детский сад строится на окраине села, где много новостроек. Дошкольное учреждение необходимо и из-за очередей.

"Детский сад строится на окраине села, а здесь ежегодно появляются новые дома, в них заселяются именно семьи с маленькими детьми. Из-за того, что в государственном саду все места давно заняты, и там строгая очередь, многим приходится отдавать детей в частные. Новый сад позволит значительно сократить очереди, и жителям новостроек не придется далеко водить детей в сад", - сказал ТАСС Евлоев.

По данным регионального минобразования, в Ингушетии полностью ликвидировано трехсменное обучение, а двухсменное сокращено на 27% за последние годы. Как сообщалось, по словам главы республики, в регионе необходимо строительство около 80 школ, чтобы закрыть вопрос с трехсменным образованием на ближайшие 15 лет.