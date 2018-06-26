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Эксперты обсудят загрязнение Арктики на первой международной экологической неделе

В стране
26 июня, 0:22 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 26, июня. /ТАСС

Представители власти Норвегии, Швеции, Мурманской области и журналисты-экологи обсудят также развитие особо охраняемых природных территорий

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МУРМАНСК, 26 июня. /ТАСС/. Первая международная экологическая неделя, которая открывается во вторник в Норвегии и продолжится в Мурманской области, соберет экспертов в области охраны природы северных стран. Об этом сообщили ТАСС организаторы мероприятия.

"С 26 по 28 июня в норвежском Киркинесе и российском Мурманске пройдут мероприятия первой "Экологической недели Баренц-региона", - уточнили организаторы.

Мероприятие приурочено к 25-летию Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР). Эта международная межправительственная организация была создана 11 января 1933 года в результате подписания соответствующей декларации с участием России, Норвегии, Финляндии и Швеции. Участниками станут представители власти Норвегии, Швеции и Мурманской области, руководители ведущих некоммерческих организаций (НКО) Баренц-региона, журналисты-экологи.

Экологическая неделя Баренц-региона начнется во вторник в Киркенесе, где откроется тематическая фотовыставка и пройдет стратегическая сессия на тему "Зеленая дипломатия НКО: от локальных экологических проблем к устойчивому развитию Баренц-региона". Участники посетят галерею Киркенеса и экологический центр "Биофошк Сванховд".

На второй день запланирован визит участников в российский заповедник "Пасвик". В приграничном поселке Никель пройдут дискуссии, одна из которых посвящена развитию особо охраняемых природных территорий. Также участники будут обсуждать вопросы инновационного развития с учетом задач сбережения природного богатства Баренц-региона.

Закрытие Эконедели пройдет 28 июня в Мурманске.

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