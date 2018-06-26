Врио губернатора Амурской области анонсировал оптимизацию администрации региона

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 июня. /ТАСС/. Оптимизация структуры областной администрации в Приамурье начнется с осени 2018 года. Об этом во вторник журналистам сообщил врио губернатора Амурской области Василий Орлов.

"Сегодня в правительстве на некоторые должности на конкурсы у нас не заявляются. Нужно повышать заработную плату, но не за бюджетные деньги. Для этого необходимо изменить структуру областной администрации. Из 1,5 тыс. человек должно остаться значительно меньше", - сказал Орлов.

Точное количество специалистов, которые попадут под сокращение, Орлов не назвал. "Чиновниками должны остаться те, кто подписывает документы. Может быть, что-то перевести на цифровизацию, какие-то услуги отдадим на аутсорсинг", - сказал глава региона.

В беседе с журналистами он также отметил, что изменения коснутся и структуры некоторых министерств. Некоторые изменения в структуре правительства уже были озвучены - разделение министерства строительства на министерство строительства и министерство транспорта, слияние министерства экономического развития с министерством внешнеэкономических связей, предпринимательства и туризма.

Василий Орлов является врио губернатора Амурской области с 30 мая. Его предшественник Александр Козлов был назначен на пост главы Минвостокразвития