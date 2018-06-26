Поврежденную молнией часовню крепости XVII века под Иркутском восстановят в августе

ИРКУТСК, 26 июня. /ТАСС/. Иркутские власти планируют в августе восстановить часовню из архитектурного ансамбля крепости XVII века, поврежденную во время грозы. Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства Иркутской области.

Инцидент произошел во время грозы в понедельник вечером. Молния ударила в Купеческую часовню, которая представляет собой новодел: она не является памятником архитектуры, но им является часть Илимского острога - единственной в мире деревянной крепости XVII века. От удара молнии части кровли часовни разлетелись на 40 м, произошло возгорание, которое удалось оперативно потушить. От пожара никто не пострадал.

"Часовня расположена на площадке, где среди естественных декораций в августе состоится постановка оперы "Царская невеста". В ближайшее время пострадавший объект будет восстановлен в полном объеме", - сказала министр культуры и архивов Иркутской области Ольга Стасюлевич, на которую ссылается пресс-служба.

Представитель пресс-службы уточнила ТАСС, что восстановить объект власти рассчитывают в течение полутора месяцев. "К премьере оперы часовня будет готова", - сказала собеседник агентства.

В архитектурно-этнографическом музее "Тальцы", в состав которого входит крепость, находятся 178 деревянных объектов, значительная часть которых является памятниками истории и культуры федерального и регионального значения. На его территории расположена пожарная часть, расчеты который прибыли в понедельник вечером к месту возгорания в течение трех минут после сигнала тревоги. Пожарные быстро ликвидировали открытое горение, после чего в течение полутора часов проливали водой часовню и расположенные радом с ней деревянные объекты. На другие объекты музея деревянного зодчества огонь не перекинулся.

Музей "Тальцы" расположен на правом берегу Ангары в 40 км от Иркутска. Это один из самых популярных туристических объектов региона, который ежедневно посещают тысячи российский и иностранных туристов. Основа музея - это деревянные постройки малых городов и сел Иркутской области, попавших в зону затопления при постройке каскада ГЭС на Ангаре во второй половине XX века.