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Объем введенного в эксплуатацию жилья в Псковской области вырос в 2,5 раза

В стране
26 июня, 12:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Региональные власти также отметили, что увеличилось число выданных разрешений на строительство

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ТАСС, 26 июня. Почти 88 тыс. кв. метров жилья введено в эксплуатацию с начала года в Псковской области, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

"В Псковской области с начала года ввели в эксплуатацию в 2,5 раза больше жилья, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в государственном комитете Псковской области по делам строительства и ЖКХ со ссылкой на данные Псковстата. За 5 месяцев этого года в регионе было построено почти 88 тыс. кв. метров жилья, тогда как в прошлом году этот показатель составлял чуть больше 33 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

Поясняется также, что выросло и число выданных разрешений на строительство - с начала года этот показатель составил 974 против 615 за аналогичный период прошлого года.

В настоящее время в Псковской области семь крупных застройщиков реализуют свои проекты, в результате которых до 2023 года в областном центре планируется ввести более 1,5 млн кв. метров жилой площади, детские сады, школы и другие объекты инфраструктуры.

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