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Около 400 бегунов присоединились к факельной эстафете "Бег Мира - 2018" в Перми

В стране
26 июня, 13:07 UTC+3 ПЕРМЬ ПЕРМЬ 26, июня. /ТАСС

Международная факельная эстафета "Бег Мира" создана в 1987 году

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ПЕРМЬ, 26 июня. /ТАСС/. Факельная эстафета "Бег Мира - 2018" проходит по территории более 100 стран, включая Россию, все страны Европы, США, Канаду, Австралию, страны Южной Америки и Африки. Спортсмены со всего мира пробегут свыше 70 тыс. км, из них 15 тыс. км по территории России и 354 км по территории Пермского края, сообщили агентству ТАСС в пермском оргкомитете эстафеты.

"Общее количество участников на территории Пермского края - более 400 человек в возрасте от 10 до 65 лет. К эстафете присоединились профессиональные спортсмены и ребята из детских спортивных секций. Каждый бежит индивидуальную дистанцию", - сказал организатор "Бега Мира -2018" в Пермском крае Константин Рыбин. Основной состав пермской команды - 7 человек, они добегут до границы края с Удмуртской республикой и передадут эстафетный факелы соседям по региону, пояснил Рыбин.

На территории России эстафета началась 12 июня в Тюмени, где стартовали основные ветки российской эстафеты - Западная и Восточная. Официальное закрытие эстафеты на российской территории состоится в международный День мира, 21 сентября в Ставрополе.

Международная факельная эстафета "Бег Мира" создана в 1987 году. Бегуны с факелом преодолели более 600 тыс. км. В Российской Федерации эстафета проводится с 1991 года при поддержке Государственного комитета по физкультуре и туризму РФ. Основными участниками "Бега Мира" являются команды волонтеров - энтузиастов спорта, профессиональных спортсменов и любителей, которые передают факел Мира из рук в руки.

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