Ленинградская область создаст штрафстоянки для судов-нарушителей перевозки пассажиров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Управление по транспорту Ленинградской области создаст в регионе несколько штрафных стоянок на воде для маломерных судов, которые нарушают правила перевозки пассажиров. Стоянки будут размещаться вблизи туристических объектов, к которым проложены водные маршруты, сообщили ТАСС в пресс-службе управления.

"Региональное управление по транспорту определяет специализированные площадки для задержанных маломерных судов, которые перевозят пассажиров с нарушением правил безопасности. Необходимость водных штрафстоянок обусловлена растущей популярностью речных перевозок к культурным центрам региона, где уже есть причалы. Речь идет прежде всего о Старой Ладоге и острове Коневец", - сообщили в управлении. В пресс-службе отметили, что ранее практики создания водных штрафстоянок в регионе не было.

В Ленинградской области есть несколько крупных туристических объектов, расположенных на островах и на берегах, для которых водный путь является единственным или оптимальным.

В 2016 году Ленинградская область начала реализовывать проект по развитию речного туризма. Для повышения транспортной доступности древних памятников, расположенных на берегах рек и озер, решено построить несколько причалов. В 2017 году был введен в эксплуатацию причал в Старой Ладоге, в мае этого года он принял первых круизных туристов. Паловые причалы планируется построить в ближайшее время в городе Выборге, на Коневце (острове в Ладожском озере, где располагается Коневский мужской монастырь) и на Ореховом острове в истоке Невы, на котором стоит крепость Орешек.

На территории Ленинградской области действуют 13 спецстоянок для хранения автомобилей и автобусов, задержанных на территории региона за грубые нарушения безопасности при эксплуатации транспортного средства. Автомобильные штрафстоянки размещены в Кузьмолово, Ушаках, Выборге, Гатчине, Кингисеппе, Кировске, Лодейном Поле, Низино, Луге, Приозерске, Сланцах, Тихвине и Сосновом Бору.

Проверкой автобусов еженедельно занимается межведомственная транспортная комиссия при губернаторе Ленинградской области, в которую входят сотрудники ГИБДД, Северо-Западного межрегионального управления государственного автодорожного надзора и ГКУ "Леноблтранс". По итогам пяти месяцев 2018 года, по данным управления, было задержано 35 транспортных средств.