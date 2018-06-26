Власти Воронежа создадут центр сдачи ГТО на стадионе, где тренировалась сборная Марокко

ВОРОНЕЖ, 26 июня. /ТАСС/. Власти Воронежа планируют создать городской центр сдачи ГТО на стадионе "Чайка", где провела две тренировки на чемпионате мира по футболу сборная команда Марокко. Об этом рассказала ТАСС замруководителя управления физкультуры и спорта администрации Воронежа Галина Лангавая.

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"Мы планируем использовать стадион "Чайка" для базирования воронежского городского центра ГТО, а на его беговых дорожках - создать, в том числе, тренировочную базу для нашей спортивной школы №5 по легкой атлетике. Возможно, еще для тренировок муниципальных спортивных команд, для разноплановых региональных соревнований", - сказала Лангавая.

Центрами ГТО называют места для тестирования по нормативам Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). В зависимости от возраста, пола, степени подготовки претендент на сдачу норматива может выбрать свою программу по бегу на разные дистанции, прыжкам в длину с места и с разбега, метанию спортивного снаряда разного веса, по плаванию, подтягиванию на перекладине, отжиманию, стрельбе и так далее.

По словам собеседницы агентства, на город с населением 1 млн человек, каким является Воронеж, на каждые 300 тыс. жителей необходимо иметь один центр ГТО. "У нас таких центров больше, но стадион "Чайка" для этих целей идеален - он находится в центре Воронежа, в нем имеется все необходимое оборудование и все условия для сдачи норм ГТО", - уточнила Лангавая.

Она объяснила, что стадион "Чайка" рассчитан на 500 зрителей, в период чемпионата мира по футболу он стал тренировочной базой для футбольной сборной Марокко, а резервным стадионом для нее являлся воронежский стадион "Локомотив". "Мы подаем наши стадионы в программу "Наследие чемпионата мира по футболу", чтобы на "Локомотиве" поменяли покрытие на искусственное, тогда бы мы его смогли полностью отдать детям, потому что обслуживание искусственного поля очень затратное и имеет свою специфику использования", - добавила собеседница.

Для подготовки воронежских стадионов "Чайка" и "Локомотив" к чемпионату мира по футболу 2018 года было направлено из бюджета около 400 млн рублей. В Воронеже встретили футбольную сборную Марокко 10 июня, на стадионе "Чайка" она провела две тренировки 13 и 22 июня, а 24 июня команда улетела в Калининград, где в понедельник в матче группы В сыграла вничью со сборной Испании со счетом 2:2 и не смогла пройти в 1/8 финала. Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.