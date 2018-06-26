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Волонтеры ЧМ-2018 укрепили береговой защитный вал на Куршской косе на побережье Балтики

В стране
26 июня, 15:32 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 26, июня. /ТАСС

Участок, на котором трудились волонтеры, практически недоступен для техники

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КАЛИНИНГРАД, 26 июня. /ТАСС/. Волонтеры чемпионата мира по футболу-2018 из семи стран укрепили на территории национального парка "Куршская коса" на калининградском побережье Балтийского моря песчаный береговой защитный вал (авандюну) протяженностью почти 1 км. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь природного заповедника Ольга Большакова.

Авандюна на Куршской косе - это искусственно созданное сооружение, строительство которого велось в течение XIX века путем соединения отдельных приморских дюн с помощью удерживающих песок конструкций в сплошной вал, защищающий узкую полосу суши - косу - от летящего с пляжа песка. Однако море, ветер и иные факторы приводят к ее разрушению на отдельных участках, которые необходимо регулярно восстанавливать.

По словам Большаковой, участок, на котором трудились волонтеры, практически недоступен для техники, а потому все приходится делать вручную. "Волонтеры выстроились в цепочки и, передавая друг другу ветки деревьев, сооружали пескозадерживающие конструкции", - пояснила представитель нацпарка. В акции приняли участие 123 волонтера из Иордании, Индии, Колумбии, Марокко, Польши, США, а также из 40 городов России. По окончании работ волонтеры прошли экскурсией по экологическим тропам заповедника.

Куршская коса - узкая длинная песчаная полоса суши, отделяющая Куршский залив от Балтийского моря. Простирается от города Зеленоградск Калининградской области до литовской Клайпеды. Длина косы - 98 км, ширина колеблется от 400 метров до 3,8 км. Часть косы, на которой располагается одноименный национальный парк, принадлежит Калининградской области России, часть - Литве, граница располагается на 49-м километре.

В 2000 году коса была включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как уникальный природно-антропогенный ландшафт. Над Куршской косой пролегают пути миграции 150 видов птиц. Осенью и весной над нацпарком пролетают миллионы птиц, направляясь в теплые страны Южной Европы и Африки.

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