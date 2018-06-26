Глава Северной Осетии: богатый опыт Матовникова поможет решить важные задачи в СКФО

ВЛАДИКАВКАЗ, 26 июня. /ТАСС/. Богатый опыт и профессиональные качества нового полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александра Матовникова будут способствовать успешному решению важнейших вопросов в СКФО. Об этом заявил ТАСС глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.

Во вторник Владимир Путин подписал указы о назначении новых полномочных представителей президента РФ в Уральском, Северо-Кавказском и Центральном федеральных округах. О подписании соответствующих указов сообщила пресс-служба Кремля.

Согласно тексту опубликованных документов, экс-помощник президента Николай Цуканов сменил Игоря Холманских на посту полпреда в УФО, бывший помощник главы государства Игорь Щеголев получил пост полпреда в ЦФО, а заместитель командира Сил специальных операций (ССО), генерал-лейтенант Александр Матовников стал полпредом в СКФО.

"Уверен в том, что богатый практический опыт, личностные и профессиональные качества Александра Матовникова будут также способствовать успешному решению важнейших вопросов, связанных с укреплением экономической и социальной стабильности Северо-Кавказского федерального округа, сохранением мира и межнационального согласия в регионе", — сказал Битаров.

Комментируя уход Олега Белавенцева с поста полпреда, глава республики отметил, что за время работы он сделал многое для социально-экономического развития Северного Кавказа, укрепления добрососедских отношений в регионе.

"На протяжении двух лет мы плодотворно поработали, постоянно ощущая его искренний интерес к жизни республики, его поддержку и внимание к тем задачам, которые ставились перед Северной Осетией и перед округом. Многие проекты, которые нам удалось воплотить в жизнь, состоялись с его участием. И мы благодарны ему за совместную деятельность и доброе человеческое отношение, и, конечно же, желаем ему дальнейших успехов", — заключил Вячеслав Битаров.