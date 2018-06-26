Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.06:
$ 62.79
€ 73.41
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Новгородские власти ожидают создания в регионе особо охраняемой территории

В стране
26 июня, 17:42 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 26, июня. /ТАСС

Территория появится в Холмском районе

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 июня. /ТАСС/. Министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области Владимир Королев рассчитывает, что в конце 2018 - начале 2019 года в Холмском районе региона будет создана особо охраняемая природная территория, появление которой позволит сохранить уникальные виды растений и животных и создаст ограничения для ведения бизнеса.

"Материалы по созданию памятника природы "Долина реки Батутинка и низинные болота в ее бассейне" сейчас направлены в Федеральное агентство по недропользованию, а затем будут переданы в Минприроды России. Мы ожидаем создания памятника природы в конце 2018 - начале 2019 года", - сказал собеседник агентства.

По словам Королева, приречные леса, болота и луга долины имеют оригинальный флористический состав. Территория вносит вклад в сохранение 23 видов растений, грибов и животных, занесенных в Красные книги, в частности пяти видов северных орхидей, гладиолуса, черного аиста.

"Территория позволит обеспечить прежде всего, места обитания. Нельзя будет рубить лес, разрабатывать карьеры, строить что-то, связанное с загрязнением окружающей среды. Население эти изменения поддерживает, но для бизнеса будет существовать ряд ограничений", - пояснил Королев, уточнив, что на территории возможна организация туристических и торговых объектов.

Сейчас 129 территорий в Новгородской области носят статус особо охраняемых, в их числе государственный природный заповедник "Рдейский" и национальный парк "Валдайский". Всего эти территории занимают более 7% территории региона. По словам министра Королева, государство поставило задачу перед субъектами увеличить этот процент примерно до 18 в зависимости от региона.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Новгородская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Главные стихотворения поэта Андрея Дементьева
2
США введут санкции в отношении Турции за покупку С-400
3
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
4
Телеведущего Первого канала накажут за нецензурную лексику в эфире
5
Медведев: кабмин при пенсионной реформе старается учесть интересы работников
6
Эксперты оценили деятельность Холманских на посту полпреда в УрФО
7
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости