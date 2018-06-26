Новгородские власти ожидают создания в регионе особо охраняемой территории

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 июня. /ТАСС/. Министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области Владимир Королев рассчитывает, что в конце 2018 - начале 2019 года в Холмском районе региона будет создана особо охраняемая природная территория, появление которой позволит сохранить уникальные виды растений и животных и создаст ограничения для ведения бизнеса.

"Материалы по созданию памятника природы "Долина реки Батутинка и низинные болота в ее бассейне" сейчас направлены в Федеральное агентство по недропользованию, а затем будут переданы в Минприроды России. Мы ожидаем создания памятника природы в конце 2018 - начале 2019 года", - сказал собеседник агентства.

По словам Королева, приречные леса, болота и луга долины имеют оригинальный флористический состав. Территория вносит вклад в сохранение 23 видов растений, грибов и животных, занесенных в Красные книги, в частности пяти видов северных орхидей, гладиолуса, черного аиста.

"Территория позволит обеспечить прежде всего, места обитания. Нельзя будет рубить лес, разрабатывать карьеры, строить что-то, связанное с загрязнением окружающей среды. Население эти изменения поддерживает, но для бизнеса будет существовать ряд ограничений", - пояснил Королев, уточнив, что на территории возможна организация туристических и торговых объектов.

Сейчас 129 территорий в Новгородской области носят статус особо охраняемых, в их числе государственный природный заповедник "Рдейский" и национальный парк "Валдайский". Всего эти территории занимают более 7% территории региона. По словам министра Королева, государство поставило задачу перед субъектами увеличить этот процент примерно до 18 в зависимости от региона.