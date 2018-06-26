Роспотребнадзор закрыл незаконный детский лагерь на заброшенной турбазе в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июня. /ТАСС/. Специалисты управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю обнаружили и закрыли незаконный детский лагерь на территории заброшенного пансионата в республике. 16 находившихся в нем детей отправлены домой, сообщила пресс-служба ведомства.

"Выявлен факт несанкционированного заезда детей в селе Веселом на территорию заброшенного детского оздоровительного лагеря-пансионата "Веселый" в количестве 16 человек и сопровождающих из Вологодской области города Череповца. <…> При проведении обследования лагеря специалистами <…> выявлены грубые нарушения санитарного законодательства", - говорится в сообщении.

Детей поселили в пансионате "Зенит" в Судаке, а позже отправили домой. Руководитель группы, который организовывал поездку, не предоставил документы для организации детского отдыха. "Информация направлена в прокуратуру города Судака", - добавили в пресс-службе.

Подобные лагеря в Крыму выявляли и ранее. В августе 2017 года в одном из несанкционированных лагерей в Крыму произошел пожар, во время ЧП в кемпинге находились 49 детей 9-16 лет и 10 взрослых.