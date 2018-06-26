Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.06:
$ 62.79
€ 73.41
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Роспотребнадзор закрыл незаконный детский лагерь на заброшенной турбазе в Крыму

В стране
26 июня, 18:53 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 26, июня. /ТАСС

Подобные лагеря в Крыму выявляли и ранее

Поделиться
Материал из 1 страницы

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июня. /ТАСС/. Специалисты управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю обнаружили и закрыли незаконный детский лагерь на территории заброшенного пансионата в республике. 16 находившихся в нем детей отправлены домой, сообщила пресс-служба ведомства.

"Выявлен факт несанкционированного заезда детей в селе Веселом на территорию заброшенного детского оздоровительного лагеря-пансионата "Веселый" в количестве 16 человек и сопровождающих из Вологодской области города Череповца. <…> При проведении обследования лагеря специалистами <…> выявлены грубые нарушения санитарного законодательства", - говорится в сообщении.

Детей поселили в пансионате "Зенит" в Судаке, а позже отправили домой. Руководитель группы, который организовывал поездку, не предоставил документы для организации детского отдыха. "Информация направлена в прокуратуру города Судака", - добавили в пресс-службе.

Подобные лагеря в Крыму выявляли и ранее. В августе 2017 года в одном из несанкционированных лагерей в Крыму произошел пожар, во время ЧП в кемпинге находились 49 детей 9-16 лет и 10 взрослых.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Крым
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Главные стихотворения поэта Андрея Дементьева
2
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
3
США введут санкции в отношении Турции за покупку С-400
4
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
5
Биография Андрея Дементьева
6
Эксперты оценили деятельность Холманских на посту полпреда в УрФО
7
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости