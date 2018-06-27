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Хоккеист Овечкин откроет программу форума "Территория смыслов" на Клязьме в День молодежи

В стране
27 июня, 0:17 UTC+3 ВЛАДИМИР ВЛАДИМИР 27, июня. /ТАСС

Участниками форума станут почти 6 тыс. специалистов из разных регионов

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ВЛАДИМИР, 27 июня. /ТАСС/. Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов на Клязьме" открывается в среду во Владимирской области. Российский хоккеист Александр Овечкин станет первым в этом году гостем мероприятия, он расскажет участникам свою историю успеха, сообщили в пресс-службе форума.

"27 июня, в День молодежи, во Владимирской области стартует Всероссийский образовательный форум "Территория смыслов на Клязьме". Его участниками станут почти 6 тыс. специалистов со всей страны. Первым с участниками форума встретится хоккеист Александр Овечкин", - сообщили в пресс-службе.

Спикерами форума, который пройдет в четвертый раз, также станут федеральные и региональные политики, успешные общественные деятели и бизнесмены, победители всероссийских конкурсов. Всего в этом году форум примет шесть тематических смен - "Образование будущего" (5 - 11 июля), "Цифровой мир" (13 -19 июля), "Поколение доброй воли" (21- 27 июля), "Эффективная политика" (29 июля - 4 августа), "Молодежная команда страны" (6 - 12 августа).

"В этом году форум предложит участникам много нового, например, состав смен формируется по принципу мультидисциплинарности, то есть на каждой смене мы собираем представителей разных сфер деятельности, которые будут совместно работать над решением общей отраслевой задачи. В командной работе участники получат гораздо более системные и качественные решения", - сказал ТАСС программный директор Форума Матвей Навдаев.

Новым форматом работы на форуме станут тренд-сессии - авторская программа личностного развития, основанная на поиске и формулировании трендов, их всестороннем рассмотрении и эффективном поиске решений отраслевых задач. Особое внимание в программе уделяется личностному развитию молодых людей. По итогам смены для каждого составят персональный трек-лист действий по достижению целей и план его реализации на год.

Организатор форума "Территория смыслов на Клязьме" - Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь).

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