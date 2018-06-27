В Барнауле на год закроют дендропарк, где ураганом повалило ценные деревья

БАРНАУЛ, 27 июня. /ТАСС/. Ураган, прошедший в минувшие выходные в Алтайском крае, нанес сильный ущерб дендрологическому парку в Барнауле. Парк для посетителей закроют на год, сообщил в среду ТАСС руководитель отдела НИИ садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко (входит в "Федеральный Алтайский Научный Центр Агробиотехнологий") Юрий Зубарев.

"Это катастрофа: ураган прошелся по дендропарку, центральной площадке. Мы сейчас только оцениваем последствия ущерба - третий день вывозим отсюда поваленные деревья, уже вывезли 200 кубометров леса, пятую часть, наверное, от того, что повалило. Месяц точно будем учет проводить. В этом году точно посетителей в парк пускать не будем", - сказал Зубарев.

По словам руководителя отдела НИИ Садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко, в состав которого входит дендрологический парк, повалены 70-летние ели с голубой хвоей, часть дубовой рощи. К корпусу НИИ на территории парка вела аллея из редких для Алтая маньчжурских орехов - порывы урагана уничтожили около 30% из них.

"Будет полная ренновация парка. Чтобы вернуть то, что было, понадобится 50 лет. Парк не умер, но это природа, ураган, тут ничего не поделаешь", - добавил Зубарев.

НИИ садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко был создан в 1973 году на базе Алтайской опытной станции садоводства. Помимо того, что там создают новые сорта плодовых и ягодных культур, разрабатывают способы защиты растений от вредителей и болезней, при НИИ создан большой дендрологический парк с ценными деревьями, куда был открыт вход для туристов.