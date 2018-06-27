Власти Дербента начали поиск инвестора для реконструкции крупнейшего парка города

МАХАЧКАЛА, 27 июня. /ТАСС/. Власти Дербента намерены реконструировать крупнейший в городе парк им. Низами Гянджеви, общая стоимость проекта составляет около 180 млн рублей, сообщил ТАСС глава Дербента Энрик Муслимов.

"Сейчас идет активный поиск инвестора, который сможет сделать этот парк. Чтобы сделать современный парк, нужно около 180 млн рублей... Это большая территория в центре города - 6 га", - сказал Муслимов.

По его словам, в настоящее время к парку проявляют интерес несколько инвесторов, которые готовы вложить в его реконструкцию около 50 млн рублей. Однако условием городской администрации является сохранение парка как рекреационной городской зоны, без размещения на его территории коммерческих объектов капитального строительства.

"Любой инвестор, который приходит, хочет получить что-то с этой территории. Мы не хотим этого допустить, хотим, чтобы парк остался городу. Поэтому там будет запрещено любое капитальное строительство, можно будет разместить только нестационарные объекты, чтобы парк оставался парком", - пояснил Муслимов.

Он также добавил, что в настоящее время есть предприниматель, готовый безвозмездно провести часть работ по благоустройству территории парка. "На днях он начнет работать, чтобы просто привести эту территорию в порядок - убрать мусор, сделать пешеходные дорожки", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в перспективе в парке планируется высадить деревья и разбить газоны с системой автоматического полива, создать систему освещения, обустроить аллеи для пешеходов.

О парке

Парк имени классика азербайджанской литературы, средневекового поэта Низами Гянджеви расположен в центре Дербента и является самым большим парком города. На его территории расположены руины древней городской стены, старинный маяк и памятник поэту. Реконструкцию парка планировалось провести при подготовке к 2000-летию Дербента в 2015 году, однако проект не был завершен.