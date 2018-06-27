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Иностранные болельщики поделились впечатлениями от "Сочи Парка"

В стране
27 июня, 14:24 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 27, июня. /ТАСС

Основной интерес иностранцы проявили к "русским горкам" и фольклорной тематике парка

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© Сергей Мальгавко/ТАСС

СОЧИ, 27 июня. /ТАСС/. Около 600-800 иностранных туристов ежедневно посещают тематический парк развлечений "Сочи Парк". Наибольшей популярностью пользуются экстремальные аттракционы, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе парка.

"Самый популярный вопрос у иностранцев: почему же горки называются американскими, если во всем мире их называют русскими? Поэтому они хотят понять, как же выглядит экстрим по-русски, поэтому сразу идут к "Змею Горынычу". Эта горка служит хорошей разминкой перед самой быстрой горкой в Европе "Квантовый скачок", - рассказали представители "Сочи Парка".

По словам семейной пары из Перу, "русские горки" оказались страшнее, чем они предполагали, однако удовольствие от них они получили сравнимое с футбольным матчем. "Мы прокатились всего на паре аттракционов, а кажется кричали гораздо больше, чем во время матчей нашей сборной. Это самый настоящий русский экстрим", - поделился впечатлениями перуанские болельщики.

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В пресс-службе добавили, что иностранным гостям нравится тематика парка, основанная на русских сказках. "Туристы из-за рубежа с удовольствием общаются с нашей Бабой Ягой, которая разъезжает по территории на гироскутере вместо ступы и завязывает всем на запястья нити исполнения желаний. Яга сама рассказывает гостям, кто она такая и из какой сказки, потому что прекрасно говорит на английском", - отметил собеседник агентства.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля. Матчи принимают 11 городов. На стадионе "Фишт" в Сочи уже состоялись встречи Испания-Португалия (3:3), Бельгия-Панама (3:0), Германия-Швеция (2:1) и Австралия-Перу (0:2). Также здесь пройдут по одному матчу 1/8 финала (30 июня) и 1/4 финала (7 июля). В Сочи базируются сборные Бразилии и Польши.

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