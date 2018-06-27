Делегация Краснодарского края изучит опыт Кавминвод по введению курортного сбора

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Делегация от санаторно-курортной отрасли Краснодарского края в ближайшее время посетит Ставрополье, чтобы изучить опыт региона по внедрению курортного сбора, сообщили в среду в пресс-службе Минкавказа России.

В июле 2017 года в России был принят закон о введении курортного сбора. Документ предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. С 1 мая эксперимент по развитию курортной инфраструктуры стартовал в двух регионах - Алтайском и Ставропольском краях, на территории Краснодарского края действие эксперимента начнется с 16 июля этого года, в Крыму - с 1 мая 2019 года. От уплаты освобождаются более 20 категорий граждан, в том числе несовершеннолетние, а также жители регионов.

"Замминистра [РФ по делам Северного Кавказа Ольга Рухуллаева] поддержала инициативу генерального директора сочинского санатория "Знание" Дмитрия Богданова направить кубанскую делегацию в Кавминводы для изучения опыта. Планируется, что работники санаторно-курортной отрасли отправятся в Ставропольский край в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Рухуллаева отметила, что нужно хорошо подготовиться к введению курортного сбора в Краснодарском крае, где больше всего операторов и много отдыхающих.

Вице-губернатор Краснодарского края Василий Швец сообщил, что в регионе провели большую работу по введению курортного сбора. В частности, власти региона приняли ряд законов, ведется разъяснительная работа с операторами сбора, определяется перечень объектов, которые будут содержаться за счет средств Фонда развития курортной инфраструктуры.

"Мы понимаем, что остались еще вопросы, связанные с реализацией эксперимента, как в части механизма взимания курортного сбора, так и в части расходования средств Фонда развития курортной инфраструктуры. Для нас важно не только получить дополнительные средства для развития инфраструктуры курортных территорий, но и сделать это так, чтобы курортный сбор не ударил по кошельку туристов. И выработать эффективный механизм администрирования для операторов курортного сбора", - отметил Швец.