Научным исследованиям в области футбола посвятят Science Slam Football в Екатеринбурге

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Научным исследованиям в области футбола будет посвящен Science Slam Football, который пройдет 10 июля в Екатеринбурге в рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ, сообщает пресс-служба Фонда инфраструктурных и образовательных программ "Роснано". Соорганизаторами проекта стали агентство NEON и Фонд группы "Роснано".

"На сцене Center Club в "Ельцин-центре" 10 июля в битве сойдутся пять ученых. И говорить они будут о теме, приковывающей к России внимание всей планеты - о футболе. О своих научных исследованиях именно в области футбола нужно будет понятно и интересно рассказать всего за 10 минут. Победителя аплодисментами выберут зрители", - говорится в сообщении.

Мировой футбол чутко впитывает самые передовые научные достижения. На чемпионате мира в России в этом году впервые используется система видеопомощи арбитрам (VAR) в спорных ситуациях. Также впервые трансляция ведется в сверхкачестве 4K (UHD). Применяется система EPTS, которая отслеживает технико-тактические действия игроков, собирая статистику по скорости, позициях, передачах, технике. В городах чемпионата тестируются технологии 5G. А в используемый игроками мяч Adidas Telstar 18 интегрирован чип NFC (Near field communication, ближняя бесконтактная связь).

"На Science Slam Football зрители смогут узнать о тех инновациях, которые еще только рождаются в исследовательских лабораториях. Не исключено, что практические результаты мы сможем увидеть на следующих чемпионатах мира. Молодые ученые расскажут об изучении психологии футбольных фанатов, о нанотехнологиях в освещении стадионов, смогут ли компьютеры предсказывать итоги матчей, как развивается экономика футбола, об интересных особенностях стадиона "Екатеринбург-Арена" и о многом другом", - говорится в сообщении.

Сразу после Science Slam Football зрители смогут посмотреть трансляцию матча полуфинала чемпионата, который пройдет в Санкт-Петербурге, отмечает пресс-служба Фонда.

Фонд инфраструктурных и образовательных программ создан в 2010 году. Целью деятельности Фонда является развитие инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий, включая реализацию уже начатых "Роснано" образовательных и инфраструктурных программ. Председателем правления Фонда, являющегося коллегиальным органом управления, является председатель правления ООО "УК "Роснано" Анатолий Чубайс.