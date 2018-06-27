В новом центре в Карачаево-Черкесии начнут проводить лучевую терапию онкобольным

ЧЕРКЕССК, 27 июня. /ТАСС/. Открытие современного онкологического центра в Карачаево-Черкесии позволит расширить спектр оказываемой в регионе медпомощи онкобольным. В частности, в республике начнут проводить лучевую терапию, сообщил в среду глава КЧР Рашид Темрезов в своем аккаунте в Instagram.

Ранее сообщалось, что ввод медучреждения в эксплуатацию планируется до конца 2018 года. Строительные работы завершены, на сегодняшний день проводится установка и отладка оборудования.

Добрый день! Сегодня осмотрел здание нового республиканского онкологического центра на 110 коек. Все строительные работы завершены. Ведется комплектация медицинским оборудованием и оснащение кабинетов. В новом центре, помимо поликлиники и дневного стационара, будут оказываться различные виды хирургической помощи, химиотерапия. И чего прежде не было в Карачаево-Черкесии – в отделении рентгенологии подготовлены специальные помещения и установлено оборудование для проведения лучевой терапии. Самая главная проблема, с которой при открытии подобных центров приходится сталкиваться нашим коллегам и в других субъектах - это подготовленные медицинские кадры. Для работы в нашем центре и для наставничества мы пригласили опытных специалистов из федеральных медицинских учреждений. В прошлом году все работающие врачи, а это уже 70 человек, прошли тематическое усовершенствование по профильным специальностям. Конечно, к открытию медицинского учреждения еще многое предстоит сделать. Дал сегодня ряд поручений строителям и министру здравоохранения Казиму Шаманову. Но на этот центр мы возлагаем большие надежды – что наши жители смогут получать на месте, не выезжая проходить своевременную диагностику и лечение в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи, о чем в своем Послании говорил Президент России Владимир Путин. #россия #здравоохранение #карачаевочеркесия #темрезов #кчр09 #кчр Публикация от Рашид Темрезов (@rashidtemrezov) 27 Июн 2018 в 2:40 PDT

"Осмотрел здание нового республиканского онкологического центра… В центре, помимо поликлиники и дневного стационара, будут оказываться различные виды хирургической помощи, химиотерапия, и то, чего прежде не было в КЧР, - в отделении рентгенологии подготовлены специальные помещения и установлено оборудование для проведения лучевой терапии", - написал Темрезов.

Он отметил, что главная проблема, с которой при открытии таких центров сталкиваются регионы - нехватка подготовленных медицинских кадров. "Для работы в нашем центре и для наставничества мы пригласили опытных специалистов из федеральных медицинских учреждений. В прошлом году все работающие врачи, а это уже 70 человек, прошли тематическое усовершенствование по профильным специальностям. На центр возлагаем большие надежды - что наши жители смогут на месте проходить своевременную диагностику и лечение", - добавил Темрезов.

Новый онкологический центр в Черкесске общей площадью около 18 тыс. кв. м построен в северной части города. Лечебное учреждение будет состоять из поликлиники с диагностическим отделением на 236 посещений в смену и стационара на 100 коек, в котором предусмотрены также хирургическое, химиотерапевтическое и гематологическое отделения. Ранее сообщалось, что стоимость объекта более 1,5 млрд рублей.