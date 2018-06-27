Медведей в Воронежском зоопарке из-за жары начали кормить мороженым и купать дважды в день

ВОРОНЕЖ, 27 июня. /ТАСС/. Сотрудники Воронежского зоопарка из-за установившейся в регионе жаркой и безветренной погоды изменили режим питания медведям Маше и Умке, добавив в их рацион мороженое из фруктов и овощей, а также дважды в день ввели обязательные водные процедуры для всех 12 крупных хищников, сообщила ТАСС начальник отдела животных зоопарка Алена Горюшкина.

Жаркая и безветренная погода установилась в Воронежской области с 27 июня, температура воздуха достигла 35 градусов тепла, в ближайшие двое суток метеорологи также прогнозируют аномально высокую температуру.

"Со среды, когда в регионе установилась сильная жара, мы дважды в день - утром и вечером - начинаем проводить водный душ для 12 крупных хищников, которые наиболее тяжело переносят такую погоду: поливаем из шлангов двух медведей, двух львов и двух тигров, двух рысей, двух волков, а также лисиц и енотов. Мы также два раза в день меняем воду в бассейнах, установленных в вольерах у медведей Маши и Умки, львов Майи и Альфа, тигров Шилки и Сабура", - рассказала Горюшкина.

Она уточнила, что в зале птиц в зоопарке работает мощная система кондиционирования, а хищники в вольерах на открытом воздухе тяжело переносят жару в плюс 35 градусов. "Им изменили рацион питания, уменьшив долю белков, то есть снизив на 10-15% объемы каши и мяса, на столько же увеличив объем фруктов и овощей. При этом медведям Маше и Умке добавили в рацион по 1 кг мороженого из фруктов и овощей", - добавила собеседница агентства.

Воронежский зоопарк был основан в 1994 году, в нем содержатся более 1,7 тыс. экземпляров животных 182 видов. В прошлом году зоопарк посетили 167 тыс. человек.