Музей в Астрахани сделает копии экспонатов для людей с ограниченными возможностями

АСТРАХАНЬ, 27 июня. /ТАСС/. Астраханский краеведческий музей к осени создаст для людей с ограниченными возможностями копии экспонатов экспозиции "Золото сарматов". Реплики сарматских украшений, древних копий и стрел можно будет потрогать руками, а звуковое сопровождение расскажет легенды о жизни кочевого народа, сообщили в среду ТАСС в музее.

Экспозиция "Золото сарматов" охватывает эпоху обитания в степях Северного Прикаспия савромато-сарматских племен (VI в. до н. э. - IV в. н. э.). В коллекции более 170 экспонатов - это ритуальные сосуды, различные предметы из золота и серебра, а также украшения сарматских вождей. Большая часть предметов была обнаружена в захоронениях на территории Северного Прикаспия. Астраханская коллекция экспонировалась в Москве, Саратове, а также в Риме в музее "Палаццо - Венеция".

"Для людей с ограниченными возможностями будут сделаны копии некоторых экспонатов из нашей коллекции "Золото Сарматов". Идея создать интерактивный и мобильный модуль - в виде небольшого ящика, который удобно было бы возить по области, в другие города. В этом ящике будут, например, копии наконечников, стрел, кусочек кожаного пояса, реплики сарматских украшений. Причем их можно будет брать в руки, трогать, что очень важно для слабовидящих и слепых людей", - рассказали в музее.

Также для эффекта "погружения" планируется сделать саше с ароматами степных трав и записать звуковое сопровождение - шум ветра, степи и эмоциональный рассказ от лица сарматской жрицы. Кроме того, у каждого экспоната будет небольшая табличка со шрифтом Брайля (рельефно-точечный тактильный шрифт).

Данный проект, который будет готов к осени, уже получил поддержку губернатора Астраханской области Александра Жилкина. В пресс-службе главы региона отметили, что для людей с ограниченными возможностями в области также создан специальный канал на YouTube, где будут размещены анонсы мероприятий, запись театральных постановок и концертов. Также в планах - проводить экскурсии с сурдопереводом и контактные экскурсии для слабовидящих.

Краеведческий музей - главный филиал Астраханского музея-заповедника. Здесь представлены более 10 экспозиций, в том числе эксклюзивные выставки "Оружейная комната" и "Золото кочевников".