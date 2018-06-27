Строительство медкорпуса Ингушского госуниверситета в Магасе завершат до конца года

МАГАС, 27 июня. /ТАСС/. Строительство медицинского корпуса Ингушского государственного университета (ИнгГУ) завершится в столице Ингушетии Магасе до конца 2018 года. Открытие корпуса планируется в 2019 году, в нем разместятся различные кафедры вуза, сообщила ТАСС проректор ИнгГУ Захидат Султыгова.

"Строительство ведется за счет средств из федерального бюджета и уже находится на завершительной стадии, думаю, до конца года корпус будет готов. В нем разместятся биологи, медики, химики. Пока эти кафедры размещаются в старом здании, которое находится в Назрановском районе и не вмещает всех студентов", - сказала Султыгова.

По ее словам, после строительства, начнется процесс оснащения всех рабочих кабинетов и лабораторий корпуса. А располагаться он будет рядом с общежитиями вуза.

"Учебный процесс начнется в новом корпусе с сентября 2019 года. Сам корпус достроят в этом году, но не стоит забывать о лабораторном оснащении и приборном оснащении учебных кабинетов. К следующему новому учебному году мы будем иметь современный, полностью оснащенный необходимым оборудованием просторный корпус, в котором смогут учиться даже иностранные студенты, которые смогут жить в общежитии, расположенном недалеко от корпуса", - уточнила проректор.

ИнгГУ основан в 1994 году и является одним из самых молодых университетов страны. 15 марта 2016 прошла торжественная церемония открытия нового учебно- лабораторного корпуса Ингушского госуниверситета в Магасе. В нем разместились экономический, юридический, исторический и психологический факультеты.